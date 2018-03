Okamura no perderá su puesto de vicepresidente de la Cámara Baja

Los diputados de la República Checa no debatirán sobre si deponer o no a Tomio Okamura, del partido Libertad y Democracia Directa, como vicepresidente de la Cámara Baja. La propuesta del democristiano Jan Barošek para incluir este punto en el programa no ha tenido éxito.

Hasta 86 diputados firmaron la propuesta, al considerar indignantes las declaraciones hechas por Okamura sobre el campo de concentración para gitanos de Lány. El checo-japonés dijo que el campamento apenas estaba vigilado y que los internos podían salir y entrar a voluntad.