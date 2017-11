Los taxistas confirmar las protestas a despecho de la alcaldesa

La Asociación Checa de Taxistas rechazó el llamado de la alcaldesa de Praga, Adriana Krnáčová, a que anulen las protestas contra la red de transporte privado Uber convocadas para este miércoles.

Los taxistas volverán a bloquear algunas carreteras de la capital con una marcha lenta en fila, al igual como lo hicieron en octubre, cuando obstaculizaron el camino hacia el Aeropuerto Internacional Václav Havel.

Los taxistas se quejan que los choferes de Uber no necesitan una licencia de taxista, no tienen sus automóviles registrados como taxis y no utilizan taxímetros.