23-12-2016 11:52 | Carlos Ferrer

Los consumidores checos han contraído mayores deudas durante las compras prenavideñas de noviembre y diciembre, de acuerdo con el diario Mladá Fronta Dnes. El número de préstamos otorgados por los bancos antes de las fiestas es este año un 10% mayor que en el mismo periodo de 2015, y el volumen total se ha disparado hasta un 25% más, de acuerdo con una de las fuentes. Muchas entidades de crédito esperan además que esta tendencia continúe también en enero, con las rebajas de año nuevo.

Czechs have turned to debt in a pre-Christmas splurge of spending in November and December, according to the daily Dnes. It said pre-Christmas loans by banks and other lenders are up by around a tenth on the same period in 2015. And many lenders expect the heavy volume of lending to continue into January with the new year sales. One non-bank loans agency said the size of individual loans is around a quarter higher than last year.