La revista musical británica Songlines lanzará en su edición del mes de octubre un disco recopilatorio de world music checa. El álbum titulado ‘At The Heart Of The Bonfire’ (En el Corazón de la Hoguera) incluirá 16 canciones, de Iva Bittová, Marta Töpferová, Braagas y Tara Fuki, entre otros intérpretes.

La revista se vende en 65 países y participará en el prestigioso festival de world music Womex en Katowice, Polonia.