La banda estadounidenses Guns N´Roses tocó este martes en la República Checa después de 7 años, con una actuación en el aeropuerto de Letñany, en Praga. El grupo se presentó por primera vez en mucho tiempo con tres de sus miembros fundadores: el cantante Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan. La gira 'Not in this Lifetime' comenzó el año pasado en Estados Unidos y su parte europea dio comienzo en mayo en Irlanda.