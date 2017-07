Los dos clubes de fútbol que quedaron primeros en la liga checa de fútbol han comenzado la nueva temporada con sendas victorias. Los campeones Slavia de Praga ganaron 1-0 contra el Teplice gracias a un penalti polémico. El Viktoria Pilsen ganó 4-0 contra el Dukla de Praga. El Sparta Praga, que perdió su partido de ida de la primera división de la Liga Europa contra el Estrella Roja de Belgrado por 2-0, tienen un derby contra Bohemians 1904 el domingo por la noche.

In football, the two top clubs from the past season began the new one with wins.