El príncipe de Catar Hamad bin Jalifa Al Thani no recibirá compensación alguna por haber estado encarcelado más tiempo del necesario. El aristócrata catarí fue condenado en septiembre de 2004 a once meses de prisión por abusos sexuales. Su detención se prolongó cuatro meses y medio más de lo necesario, lo que ha sido reconocido como una violación de la Convención sobre Derechos Humanos. Aunque no tiene derecho a ser indemnizado, Hamad bin Jalifa Al Thani considera que ha ganado el juicio, pues se le ha dado la razón, y no recurrirá la sentencia.