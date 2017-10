El líder de ANO selecciona expertos para un Gobierno en minoría

El líder del partido ANO, Andrej Babiš, a quien se le asignará la tarea de formar el nuevo gobierno checo, dijo que no tiene sentido tratar de formar un gobierno de coalición dadas las circunstancias y que luchará por un gobierno en minoría compuesto por expertos.

En un debate en la TV Prima el domingo, Babiš dijo que los otros partidos habían dejado muy claro que no deseaban formar una coalición con ANO, por lo que no tendría sentido seguir adelante con ese escenario. El líder de ANO dijo que seleccionaría expertos para su gobierno minoritario y que los candidatos considerados no necesitaban ser miembros del ANO.

Babiš rechazó resueltamente la idea de elecciones anticipadas.

Solo el Partido Comunista ha dicho que consideraría si apoyar a un gabinete minoritario encabezado por Babiš, pero existe la preocupación de que con el apoyo del presidente Zeman un gabinete así podría gobernar temporalmente sin un voto de confianza de la Cámara Baja.