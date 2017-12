El Gobierno no quiere aplazar las recetas médicas electrónicas

Algunos cambios planificados en los ministerios, así como otros asuntos de actualidad fueron debatidos este viernes en una sesión del nuevo Gobierno de Andrej Babiš. Los ministros estuvieron de acuerdo con el proyecto para incrementar el número de los miembros de las comisiones parlamentarias de control a fin de que todas las facciones en la Cámara de diputados estén representadas en ellas.

Por otra parte, el Gobierno rechazó la propuesta del Senado y de los diputados por el Partido Cívico Democrático de aplazar en dos años la introducción de las recetas médicas electrónicas. Propuso no obstante que no sean aplicadas multas a lo largo de todo un año a los médicos que no alcancen a emplear el nuevo sistema a partir de enero de 2018.