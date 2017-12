El futbolista checo Rosický se retira a los 37 años

El ex capitán de fútbol checo Tomáš Rosický se ha retirado del juego. En una conferencia de prensa en Praga el miércoles, el jugador, que tiene 37 años, dijo que su cuerpo le había estado diciendo durante mucho tiempo que no podía continuar y que ya no tenía nada que ofrecer en el campo.

Rosický jugó para el Sparta de Praga, el Borussia Dortmund y el Arsenal en una carrera que con frecuencia se vio afectada por una lesión. Levantó el título de la Bundesliga con el Dortmund y ganó dos medallas de ganadores de la FA Cup con el Arsenal. Ganó 105 partidos internacionales y anotó 23 goles para la República Checa.