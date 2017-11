Desmentida la noticia sobre la muerte de Kundera

Una cuenta de Twitter falsa anunció este martes la supuesta muerte del escritor francés de origen checo, Milan Kundera. La cuenta abusó del nombre de la casa editorial del escritor Gallimard, pero la información fue desmentida pronto, según escribió el servidor Vanityfair.fr.

Entre los que desmintieron la noticia figuró el ex primer ministro francés, Manuel Valls. “¡Tonterías! Acabo de hablar con él. Y del privilegio de hablar con muertos no gozan ni los ex jefes de Gobierno”, indicó Valls en Twitter.