En el aeropuerto de Hradec Králové comienza este miércoles el festival musical Rock for People, uno de los mayores del país, que en la edición de este año presentará a más de 100 bandas, músicos y Djs.

El cabeza de cartel es el grupo británico The Prodigy, que vuelve a Hradec Králové después de seis años, aunque también destacan The Kooks y The Vaccines, o la banda de metal danesa Volbeat.