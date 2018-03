Cientos de estudiantes se manifiestan contra las violaciones de la Constitución

Los estudiantes de toda la República Checa se reunieron en las plazas de las ciudades o enfrente de sus escuelas y universidades este jueves a partir del mediodía. Quieren expresar su desacuerdo con la conducta del primer ministro en dimisión, Andrej Babiš, y el presidente, Miloš Zeman. Este criticó en su discurso de inauguración a los medios de comunicación públicos y sobre todo a los periodistas de la Televisión Checa.

Los estudiantes quieren que el Gobierno en dimisión no tome decisiones importantes y no haga cambios personales en altos puestos, ya que no representa a la mayoría de la población. Además el primer ministro en dimisión, Andrej Babiš, afronta un proceso judicial por sospechas de fraude de fondos europeos.

La protesta fue anunciada primero por los estudiantes de la Academia de Artes en Praga. Sin embargo, luego se unieron hasta 320 escuelas y universidades de todo el país. Algunas de las escuelas y universidades apoyaron las manifestaciones de manera pública. Enfrente del edificio de la Academia de Artes se encontraban al mediodía unas cien personas con banderas checas y tratos del antiguo presidente Václav Havel. El lema de la protesta es 'Sal a la calle'.