27-12-2016 14:37 | Roman Casado

El Teatro Nacional de Praga anuló el ballet del español Nacho Duato titulado ‘Forms of Silence and Emptiness’ que debió estrenarse en marzo. La obra que rinde homenaje a Johann Sebastian Bach no se realizará por motivos técnicos debido a la superficie insuficiente del escenario checo. El ballet del español será reemplazado en el programa por la obra titulada ‘Vibración’ (Chvění), del jefe del Ballet del Teatro Nacional.