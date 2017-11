Anulada la protesta de taxistas

La Asociación Checa de Taxistas anuló la protesta contra la red de transporte privado Uber convocada para este miércoles.

Los taxistas adelantaron que volverían a bloquear algunas carreteras de la capital con una marcha lenta en fila, al igual como lo hicieron en octubre, cuando obstaculizaron el camino hacia el Aeropuerto Internacional Václav Havel. Ahora piden una negociación urgente con la Alcaldía con la participación de la Policía y los medios de comunicación.

Los taxistas se quejan que los choferes de Uber no necesitan una licencia de taxista, no tienen sus automóviles registrados como taxis y no utilizan taxímetros.