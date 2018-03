Zeman arremete contra los medios de comunicación en su discurso de investidura como presidente

Miloš Zeman inició este jueves su segundo y último mandato como presidente de la República Checa. En su discurso de inaguración Zeman criticó al millonario Zdeněk Bakala, propietario de parte de los medios de comunicación checos, para después cargar contra la Televisión pública. El presidente reelegido acusó a ambos de no ser imparciales y de intentar manipular a la opinión pública.

“El diario económico Hospodářské noviny, el semanario Respekt o el servidor Aktuálně.cz son propiedad de Zdeněk Bakala, y estos periódicos nos instruyen a diario sobre cómo hemos de comportarnos. Según mi opinión el periodista que gana dinero de este modo no se merece nuestro respeto y no deberíamos tomarlo en serio”.

Como reacción a dichas acusaciones, los representantes del democristiano Partido Popular, los Alcaldes e independientes, TOP 09 y del Partido Cívico Democrático abandonaron el salón mientras el mandatario hablaba. Una de las primeras en expresar su desacuerdo fue Miroslava Němcová, del Partido Cívico Democrático.

“El presidente juró ante la Constitución, incluso ante la Constitución histórica de 1920, que actuaría a favor del pueblo entero, para minutos después atacar a la prensa y medios de comunicación, que son la base de la sociedad democrática. En ese momento me dije a mí misma que no tengo otra posibilidad de expresar mi opinión que marcharchándome, ya que no era posible pedir la palabra”.

En su discurso de inaguración, Zeman sostuvo que continuaría, al igual que durante su primer mandato, con los viajes a las regiones checas para estar en mayor contacto con la población y que apoyaría la elección directa de los alcaldes y gobernadores de las regiones.

Miloš Zeman, el primer jefe de estado checo elegido por sufragio universal en el 2013, fue reelegido el 27 de enero del 2018 para su último mandato de cinco años. Con un poco más del 51% de votos, Miloš Zeman derrotó al científico Jiří Drahoš en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.