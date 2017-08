Tres clubes checos jugarán la Europa League

El Viktoria Pilsen estará en Europa por tercer año consecutivo. Los rojiazules lograron el pase a la Europa League gracias al resultado global de 3-1 frente al Larnaca.

No obstante, los cerveceros debieron darlo todo en la vuelta para salvar el empate a cero en el ambiente muy sofocante en Chipre.

El entrenador Pavel Vrba elogió a sus pupilos, aunque se daba cuenta de que su rendimiento dejó mucho que desear.

“Hemos jugados bajo unas condiciones muy diferentes a las que estamos acostumbrados y a los jugadores les costó mucho ambientarse. Tanto más quisiera alabarles por haber salvado el empate, aunque se encontraban al borde del agotamiento”, resaltó el técnico.

El Pilsen celebra el pase sobre todo gracias al excelente rendimiento del arquero Aleš Hruška que neutralizó varias ocasiones claras del rival que estuvo presionando al equipo checo prácticamente durante todo el partido. Sin embargo, el guardameta rechazó darse palmadas en la espalda y destacó el juego colectivo del equipo.

Vrba: “Unos tres o cuatro jugadores se han agotado de manera que casi no han tenido fuerzas para llegar al vestuario una vez terminado el partido”.

“He contribuido al pase a la Europa League, bueno, pero no es solo mi mérito y no quiero evaluar nuestro rendimiento. Recientemente me siento muy bien, eso sí, ya en el calentamiento lo sentí y luego si paras de inmediato la primera ocasión del rival, pues de repente juegas mucho mejor, naturalmente”, expresó.

De todas formas, los jugadores del Pilsen se dan cuenta de que tendrán que mejorar notablemente su juego si van a querer emular su máximo a nivel europeo y avanzar hasta los octavos de final de la Europa League como en los años 2013 y 2014.

Los cerveceros completaron este jueves el trío de representantes checos en Europa esta temporada: El Slavia jugará la Europa League tras caer en el play-off de la Champions frente al APOEL Nicosia. Mientras que el Zlín se clasificó directo para la segunda competición europea más prestigiosa a nivel de clubes como ganador de la Copa Checa de fútbol.