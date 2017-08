TI: video satírico contra la corrupción en el deporte

Un relevo en el que de testigo sirve un rollo de billetes que se va reduciendo siempre que pasa a la mano de otro competidor de manera que en la meta se convierte en un puñado de dinero suelto.

Eso es una de las disciplinas de la prueba múltiple de corrupción del video satírico lanzado en el marco de la campaña iniciada por Transparencia Internacional para señalar las estafas en el deporte, según explica Sylvie Kloboučková, abogada de dicha organización.

“En nuestra página web, que pusimos en marcha en el marco de la campaña, encontrarán un formulario para avisar tanto una conducta corrupta clásica, así como la sospecha de redistribución ilegal de ayudas estatales o inversiones en la infraestructura deportiva, etc.”.

La campaña arranca en el momento cuando está en curso la investigación por sospechas de corrupción que salpicó al jefe de la Asociación de Fútbol nacional, Miroslav Pelta, y la viceministra de Educación, Simona Kratochvílová, entre otros.

“La campaña tiene por objetivo mostrar a la afición que existe alguien independiente y de confianza, al que se puede dirigir en caso de necesidad”.

Este caso pone al día al esfuerzo de Transparencia Internacional de combatir la corrupción en el deporte, aunque la organización se dedica a este sector a largo plazo, según resaltó Kloboučková.

“En el deporte siempre se trata de resultados. Y ahí dónde se trata de resultados siempre hay tendencias de manipulación. Otra cosa es que está en juego mucho dinero estatal y donde hay recursos públicos, suelen existir intentos de fraude. En este sentido el deporte no difiere de otros sectores”.

La situación es alarmante sobre todo en el fútbol nacional que vivió su mayor escándalo de corrupción en 2004, cuando numerosos árbitros, funcionarios y clubes enteros fueron sancionados con penas condicionales y elevadas multas.

A partir de ahí, el fútbol no se ha deshecho del todo de las sospechas de maneras corruptivas, señaló la abogada.

“El ámbito deportivo es muy específico, sobre todo el fútbol es como una gran familia que tiende a solucionar sus problemas por cuenta propia y no permite la entrada de personas ajenas en su sistema. Es difícil pero con cada vez mayor frecuencia topamos con gente interesada en limpiar y hacer más transparente estos círculos. Creo que es viable, pero me doy cuenta de que no lo vamos a lograr mañana mismo”, señaló Klouboučková.

La campaña es apoyada por varios deportistas de élite nacionales, como la reciente subcampeona europea de vóley playa, Kristýna Hoidarová Kolocová, y el mejor jugador de hockey sobre hielo de la República Checa de 2017, David Pastrñák.