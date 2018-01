Se publica en Chequia un manual para conducir de noche

Las autoescuelas de la República Checa serán las primeras del mundo en contar con un manual que se centra exclusivamente en los pormenores de la conducción nocturna. El manual ha sido creado por el Instituto de Ingeniería Forense de la Universidad Tecnológica de Brno y ya ha sido aprobado por el Ministerio de Transporte. Sin embargo, de momento su aplicación no será obligatoria y recaerá sobre las autoescuelas la decisión de incluirlo o no en su programa. Para la Radiodifusión Checa habló uno de sus autores, Robert Kledus, quien considera que mucha gente no es consciente de los peligros de la conducción nocturna.

“El problema principal es que los conductores no son suficientemente conscientes de las limitaciones visuales que por la noche nos dificultan una conducción segura“.

El manual contiene ejemplos visuales donde se pueden apreciar las diferencias que hay por la noche entre encontrar a un peatón en medio de la oscuridad o a un peatón que porta elementos reflectantes. Asimismo, se dan explicaciones detalladas sobre el uso de las luces.

Y es precisamente el incorrecto uso de las luces uno de los problemas que más aparece en conductores principiantes, en opinión del presidente de la Asociación de autoescuelas de la República Checa, Jiří Martínek, que también ha participado en la elaboración del manual y nos explica la intención con la que se realizó este manual.

“Se hizo como un accesorio para que los conductores sepan qué hacer cuando las condiciones de visibilidad no son adecuadas, para que sepan a qué hay que prestar atención y cómo utilizar correctamente los dispositivos con los que cuenta el coche”

En la página web de la Asociación de autoescuelas ya está disponible el manual para su descarga y hay incluso una autoescuela de Brno que ya ofrece clases prácticas sobre conducción nocturna, aunque según el Ministerio de Transporte, no hay planes cercanos de incluir la conducción de noche en los exámenes prácticos para obtener el permiso de conducir.