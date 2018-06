Se busca un nuevo Consejo de Ministros checo

Pasado un día de ser nombrado por segunda vez primer ministro checo, Andrej Babiš, líder del movimiento ANO, se reunió con el jefe del Partido Socialdemócrata, Jan Hamáček, a fin de debatir la composición del eventual gabinete que, según se calcula, podría estar formado por estas dos agrupaciones. No obstante, para obtener la suficiencia de votos a su favor en la Cámara Baja, este eventual Consejo de Ministros tendría que contar con el apoyo tácito de los comunistas, hecho que los demás partidos parlamentarios critican.

Babiš se interesó en la reunión en primer lugar por el transcurso del referendo socialdemócrata, en el que los miembros de la agrupación decidirán si quieren que ésta entre en el nuevo Gobierno de Andrej Babiš. Según las informaciones a disposición, en el referendo toma parte el 60% aproximadamente de los militantes del Partido Socialdemócrata, y sus resultados se conocerán el 15 de junio. El primer ministro, Andrej Babiš, sigue siendo optimista en cuanto a los resultados de esa votación, según dijo.

”Los resultados del referendo se conocerán hasta el día 15 de este mes, pero a mi juicio, las señales que aparecen sobre su transcurso no son nada negativas”.

Jan Hamáček, por su parte, había avisado ya antes de la reunión con Babiš este jueves, que tenían previsto intercambiar opiniones sobre diversos temas de trabajo, pero que no planificaban adoptar decisiones concretas. Después de la reunión Hamáček admitió que habían debatido el tema del futuro gabinete, pero que Babiš no quiso revelarle los nombres de los nueve aspirantes a ministro por el movimiento ANO, mientras no se sepa si los socialdemócratas entrarán en el nuevo gobierno o no.

Igual así, Babiš no está decidido sobre a quién propondrá por ejemplo a ministro de Justicia o a ministro de Industria y Comercio, apuntó el líder socialdemócrata, Jan Hamáček.

”El primer ministro no tiene todo claro todavía en lo que respecta a la dirección de algunos ministerios. Seguramente trata de buscar y escoger a los mejores candidatos. Pero es del interés de todos nosotros conocer cuanto antes quiénes son los eventuales candidatos a ministro, incluyendo los del movimiento ANO”.

De acuerdo con la Televisión Checa, entre los candidatos de Babiš a ministro figuran con seguridad la actual ministra de Finanzas en dimisión, Alena Schillerová, el ministro del Medio Ambiente en dimisión, Richard Brabec y el ministro de Salud en dimisión, Adam Vojtěch, los tres del movimiento ANO.

Durante su encuentro de este jueves, los líderes de los dos partidos que podrían integrar el nuevo Gobierno checo, Andrej Babiš y Jan Hamáček, coincidieron en que el Consejo de Ministros debería estar constituido antes de finales de junio, para que los diputados puedan darle su eventual voto de confianza entre el 10 y el 13 de julio.

Andrej Babiš había adelantado que al presidente de la República, Miloš Zeman, tenía previsto presentarle la lista con los nombres de los aspirantes a ministros de su nuevo Gabinete el fin de semana próximo, o sea el 16 o 17 de junio.