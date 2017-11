Regalos para ‘Los nietos del Niño Jesús’

La Radiodifusión Checa ha puesto en marcha este lunes el registro de las personas que reaccionaron a su llamamiento para donar un regalo material, un viaje turístico, o un encuentro interesante en Navidad a alguna persona de avanzada edad que se sienta sola. Al cabo de unas pocas horas el 90% de las solicitudes para regalos quedaron agotadas.

Esta nueva iniciativa quiere compartir la alegría de las Fiestas de la Navidad con las personas de la tercera edad, a fin de restablecer los contactos intergeneracionales, cuya importancia ha ido quedando en segundo plano durante los últimos decenios.

Los interesados en donar algo pueden seguir inscribiéndose a través de las páginas de la Radiodifusión Checa, al igual que diversas instituciones públicas que brindan ayuda ocasional, o cuidan las 24 horas a las personas jubiladas de edad avanzada, según recalcó Martin Ondráček, jefe del proyecto. ”Nosotros hemos dirigido un llamamiento a las casas para ancianos, y otras instituciones tanto públicas como privadas que ofrecen varios tipos de servicio a las personas de la tercera edad que no tienen familia. El interés es inmenso, y sería lamentable que algunos centros no aprovecharan esta posibilidad, más cuando no cuesta nada”.

En los mensajes con los deseos que han sido registrados en una página especial de la Radiodifusión Checa, las personas de la tercera edad piden por ejemplo, prendas de vestir, servicios de una peluquera, una visita a la ópera de Brno, o a una exposición de automóviles antiguos.

Según recalcó Martin Ondráček, es muy difícil decir que es lo que más quieren los ciudadanos de avanzada edad.

“Es imposible generalizar en este caso. Hasta el presente registramos unos 2.500 deseos, pero está fuera de nuestras posibilidades hacer una evaluación estadística de los datos reunidos. Al entrar en el sistema, podemos ver que, por ejemplo, la señora Ivana de 70 años, médica jubilada de la ciudad de Brno, desea un aparato para medir la presión, varias personas piden lápices de cera triangulares”.

Algunos deseos sin embargo, no se pueden cumplir. Por ejemplo el señor Jaroslav, de 94 años de edad, desearía tener nuevas piernas para caminar mejor y la señora Božena, que tiene 97 años, desearía rejuvenecer. Difícil es también organizar un encuentro con los familiares que viven en el exterior.

Los deseos se pueden cumplir desde ya, no hay que esperar la llegada de las Fiestas Navideñas. Así, el primero en ver cumplido su deseo en el marco del proyecto ‘Los nietos del Niño Jesús’ fue el señor Otto de 90 años de edad, oriundo de la ciudad de Klatovy, Bohemia Occidental, que recibió de regalo un nuevo teléfono móvil.

Es una tradición en la República Checa que tiene sus raíces en tiempos antiguos, que los regalos de Navidad los obsequia el Niño Jesús, a diferencia de otros países, donde los trae Papá Noel o Santa Claus. Los regalos en Chequia se colocan debajo del árbol de Navidad y se reparten el 24 de diciembre, después de aparecer en el cielo las primeras estrellas.