23-12-2016 12:47 | Ivana Vonderková

Una checa figura entre las 12 víctimas del atentado terrorista del lunes en un mercadillo navideño en Berlín. Esta triste noticia fue dada a conocer este jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Praga, que ofreció ayuda a la familia de la víctima.

Naďa Čižmár, así se llamaba la ciudadana checa que junto a otras 11 personas falleció durante el atentado perpetrado en Berlín por un terrorista, que dirigió un camión a alta velocidad contra los visitantes de un mercadillo navideño en el centro de la ciudad.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores checo, la mujer trabajaba para una empresa alemana y desde hace tiempo vivía con su esposo en Berlín. Al no regresar la mujer a casa el lunes, su esposo comenzó a preocuparse y a pensar que podía haber visitado el mercadillo navideño, por lo que se dirigió a la Embajada checa en Berlín, según dijo en conferencia de prensa este viernes el Ministro de RR.EE. checo, Lubomír Zaorálek.

“Inmediatamente después del atentado de Berlín hemos contactado a las autoridades alemanas para saber si entre las víctimas no había ciudadanos checos. Cuando más tarde el señor Čižmár nos contactó, o más bien a nuestra Embajada en Berlín, hemos tratado de ayudarle a verificar si sus preocupaciones eran fundadas. Esto llevó algún tiempo porque había que identificar a las víctimas por un análisis del ADN. El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán nos confirmó la triste noticia en horas de la tarde del jueves, y el embajador checo en Berlín transmitió de inmediato la información al esposo de la víctima checa”.

En este contexto Zaorálek recalcó que las autoridades checas hacen lo posible para proteger a los habitantes de la República Checa de ataques terroristas.

“Quiero asegurar que estamos en contacto permanente con el primer ministro y el ministro del Interior y que hacemos lo posible para que en este país no se encuentren personas de las que no sabemos de donde llegaron, y que podrían cometer actos violentos como el de Alemania. También quiero destacar que estamos decididos a impedir que semejantes personas se radiquen en este país. Para ello es indispensable no obstante una estrecha colaboración entre los políticos y los cuerpos de seguridad nacionales con los de otros países de Europa”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también ofreció la necesaria ayuda a la familia de Čižmár, como señaló Zaorálek. El ministro indicó que Naďa Čižmár es la primera víctima checa del terrorismo en Europa y la tercera en total.

En julio de 2005 un estudiante checo de 23 años de edad falleció durante un ataque terrorista contra un centro turístico en Egipto y en septiembre de 2008 murió en Paquistán el embajador checo Ivo Žďárek, al ayudar a los heridos tras un ataque terrorista contra un hotel en Islamabad.

Entre las otras víctimas del ataque de Berlín identificadas hasta el presente, figura el chófer polaco del camión al que el terrorista mató a balazos para apoderarse del vehículo, seis alemanes, una turista israelí y otra de Italia.

También otros políticos checos expresaron su profundo pesar por la muerte de Naďa Čižmár a sus familiares. En un mensaje de condolencia, el primer ministro, Bohuslav Sobotka, escribió: “La noticia de que una de las 12 víctimas del atentado terrorista en Berlín es una ciudadana de la República Checa me provocó gran tristeza. Quiero manifestar mi profundo pesar por su trágica muerte y mi solidaridad con toda su familia”.

La policía alemana informó que el terrorista es Anis Amri, ciudadano tunecino de 24 años de edad, cuyas huellas, así como su celular y monedero fueron encontrados dentro del camión que ocasionó la tragedia en el mercadillo navideño de Berlín. El hombre ya había tenido problemas con la policía y había pasado tres años y medio en la cárcel en total. En Italia, por ejemplo, había sido condenado por provocar incendios de forma intencionada.