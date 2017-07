La Comisión Europea había dictado, hasta este jueves, un plazo de un mes para que Chequia explicara por qué no ha acogido a más inmigrantes en su territorio.

El ministro del Interior, Milan Chovanec, ha sido tajante en la defensa de su país y ha devuelto la pelota responsabilizando a Grecia e Italia por lo ocurrido, según explicó a la Radio Checa.

"Paso a paso, fecha por fecha, carta por carta, hemos demostrado a la Comisión que nos dirigimos a los griegos e italianos, pero fue imposible llevar a cabo una investigación a fondo sobre los antecedentes de los refugiados que nos ofrecían. Es más, Italia no mantuvo ningún tipo de comunicación con nosotros“.

Además de Chequia, la Comisión Europea acusó de falta de cooperación en el programa comunitario también a Polonia y Hungría. Estos países poscomunistas que con Eslovaquia integran el llamado Grupo de Visegrad se han negado a aceptar el programa de cuotas de refugiados diseñado en Bruselas.

El ministro Chovanec considera que el programa no funciona y que la actitud de la Comisión es incorrecta.

“Ningún país miembro de la Unión Europea aplica el sistema de cuotas en su totalidad. Para la Comisión los países que han acogido a menos del 1% de los refugiados son culpables, pero lo que tienen un 2% soy inocentes“.

El político checo recordó que en 2015 la mayoría de los Estados miembros de la UE votaron a favor del sistema de repartición de refugiados. Chequia presentó una serie de dudas y preguntas, pero nunca recibió respuesta alguna.

Chovanec ha insistido en que el sistema aprobado no es fiable y que de ninguna manera pondrá en peligro la seguridad de su país.

“Declaramos que no aceptaríamos a ningún refugiado más. No vamos a permitir la entrada a personas que puedan representar un riesgo para nuestra seguridad. Los controles a fondo no nos fueron permitidos“.

Para el ministro del Interior checo resulta ridículo que a la hora de investigar a los inmigrantes, las autoridades de Grecia e Italia se conformaran cuando el solicitante dijo: “no soy terrorista”.

El Gobierno checo pidió a la Comisión que se asegurara de que los refugiados reasentados permanecerían en el territorio del país asignado, pero no ha sido así. Lituania y Letonia recibieron a inmigrantes, pero el 70% abandonó esos países y ahora nadie sabe dónde están.

De acuerdo con el programa de Bruselas, se esperaba reubicar en la República Checa a 2.600 refugiados procedentes de Grecia e Italia, pero hasta ahora, el país ha aceptado a doce.

Praga pone de relieve su activa participación en la protección de las fronteras del espacio Schengen y las ayudas financieras a los países donde hay grandes campamentos de refugiados.

A partir de ahora la Comisión Europea examinará la respuesta de Chequia, y también de Polonia y Hungría, para determinar el procedimiento a seguir que en el peor de los casos puede terminar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.