Nuevo éxito de los médicos de IKEM

Los especialistas del Instituto de Medicina Clínica y Experimental de Praga (IKEM) no tuvieron otra opción que someter a un paciente de 59 años de edad a un trasplante combinado de corazón e hígado, que nunca antes habían realizado, según sostuvo Šárka Nevoralová, portavoz de ese centro médico.

”La vida del paciente estaba seriamente amenazada por un fuerte ataque cardíaco, además de la cirrosis. Se decidió por tanto proceder a esa operación combinada, la primera en la historia de nuestro centro. Fue creado un grupo de especialistas, dirigido por el jefe de la clínica de cirugía cardiovascular y el jefe de la clínica de trasplantes de IKEM”.

La operación duró unas nueve horas y ambos órganos trasplantados al paciente comenzaron a funcionar de inmediato. Después de 60 horas el hombre pudo ser desconectado del apoyo respiratorio total y de otros aparatos auxiliares.

Los pacientes que tienen serios problemas cardíacos y hepáticos suelen ser pocos, según dijo a la Radiodifusión Checa Petr Němec, jefe del Centro de Cirugía Cardiovascular y de Trasplantes, de la ciudad de Brno.

”En este caso concreto realizar solo el trasplante de corazón o de hígado no traería beneficio alguno y con mayor probabilidad el paciente no hubiera sobrevivido. Por ello fue indispensable proceder al trasplante combinado. No obstante, semejantes casos de estado terminal del corazón y el hígado en un solo paciente se dan con poca frecuencia”.

El primer trasplante combinado cardio-hepático fue realizado en 1984 en Estados Unidos a una niña de seis años. La paciente sobrevivió ocho años.

Los médicos de IKEM registraron otro gran éxito hace unos meses, al efectuar un trasplante hepático a un bebé de cuatro meses. Entonces se trató del paciente de menor edad sometido a ese tipo de operación en la República Checa.

Semejantes intervenciones quirúrgicas a bebés se efectúan en este país solo dos veces al año y se trata de una operación muy complicada, como explicara el cirujano Libor Janoušek.

”En este caso del bebé de cuatro meses, durante el propio trasplante tuvimos que proceder a una nueva reducción del hígado trasplantado, ya que era muy grande para el tamaño del bebé. Además, tuvimos que utilizar lentes especiales de aumento para distinguir bien los vasos sanguíneos y también para coser luego el tejido y la piel del bebé”.

Los especialistas del Instituto de Medicina Clínica y Experimental de Praga logran prolongar la vida por muchos años al 80% de sus pacientes que se someten a trasplantes.

Gran renombre en el tema de las operaciones únicas tiene igualmente el Hospital de Motol, en Praga. Hace tres años sus cirujanos fueron los primeros a nivel mundial en realizar una operación inusual del tabique interventricular. A esta intervención se sometió una paciente de 75 años de edad que rechazó la operación habitual en la que se procede a la abertura cirujana del tórax.

Por medio de un vaso femolar los expertos introdujeron entonces en el corazón de la paciente tres cierres para llenar el tabique interventricular afectado. La singularidad de la operación consistió en que uno de los cierres fue aplicado en un lugar inusual.