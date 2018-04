Menos infartos gracias a la ley antitabaco

Los datos del Registro Nacional de Hospitalizaciones revelaron una reducción significativa del número de enfermedades y problemas de salud directamente relacionados con el tabaquismo. Al comparar los datos del mismo período entre los meses de julio y noviembre de 2016 y 2017, resulta que la mayor diferencia se demuestra en la categoría de personas de menos de 60 años. El número de infartos disminuyó en un 13% en dicha categoría.

Según los médicos, esta reducción tiene que ver con la aprobación de la ley antitabaco, ya que no solo ha bajado el número de infartos, sino que se han registrado menos hospitalizaciones por problemas de salud directamente vinculados al consumo de tabaco en general. Se trata por ejemplo de la angina de pecho, asma bronquial y la enfermedad de las arterias coronarias. En el caso de la última se ha registrado la mayor diferencia, sostiene Ondřej Málek del Instituto de Estadísticas Médicas.

''En el mismo período de cinco meses había más de 60.000 casos en 2016. Sin embargo, un año después se redujo a unas 54.000 hospitalizaciones''.

La enfermedad de las arterias coronarias es una de las enfermedades relativamente frecuentes, y por eso se trata de una disminución significativa.

En lo que se refiere a la angina de pecho, el número de hospitalizaciones ha bajado en un 16%, y la cantidad de pacientes con el asma bronquial se redujo en un 11%. Todo eso resultó en una disminución del número de pacientes con dichas enfermedades en unas 10.000 personas.

Eva Králíková del Hospital Universitario de Praga explica que unos momentos después de entrar en un lugar lleno de humo ocurren cambios en nuestro organismo.

''Los primeros cambios se notan en los vasos sanguíneos después de un par de minutos. Se trata de cambios momentáneos, y por eso el número de infartos y ataques asmáticos baja ya el día siguiente de la aprobación de la ley antitabaco''.

En cuanto a los tumores cancerosos que son frecuentemente causados por el fumado, todavía se desconoce el impacto de la ley, ya que los cambios son de más largo plazo y habrá que esperar años para disponer de las estadísticas.

La ley antitabaco sigue siendo un tema que suscita controversias, y algunos de los diputados no dejan de presentar modificaciones. Las últimas propuestas pretenden conceder una excepción para bares de menos de 80 metros cuadrados en los que no se sirva comida. Además se ha propuesto legalizar la existencia de espacios determinados para fumadores, y separados del resto de los restaurantes. Sin embargo, dichas propuestas hasta ahora no han tenido suficiente apoyo entre los diputados.