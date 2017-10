Los taxistas bloquearon el transporte en Praga

Durante tres horas los taxistas circulaban este lunes con sus automóviles por los caminos alrededor del Aeropuerto Václav Havel de Praga, dificultando así el acceso de los pasajeros a la terminal internacional y su salida de él, como lo confirman las palabras de una de las viajeras.

”Acabamos de volver de Shanghái, fueron más de trece horas de estar sentadas en el avión, todo funcionó bien, pero llegamos a Praga y nos encontramos aquí con este desastre. Nada funciona aquí. Pero a nosotras no nos interesan los problemas de los taxistas. ¿Por qué debemos ser nosotros, los pasajeros, los más afectados?”

Con su protesta los taxistas expresaron su desacuerdo con el servicio de transportes Uber, al que acusan de competencia desleal, por ser una empresa de economía compartida. No están de acuerdo además con que los conductores de Uber no tengan que disponer de taxímetro, y no estén obligados a rendir una prueba de topografía.

Después de las dos de la tarde unos 120 taxistas se trasladaron al frente de la Alcaldía Mayor de Praga, circulando y tocando la bocina allí durante una hora aproximadamente. Según insistió sostuvo David Bednář, de la Unión de Taxistas Checos, esta no ha sido la última protesta organizada por la mencionada entidad.

”No acabaremos con semejantes actividades mientras Uber siga circulando aquí. Veremos qué haremos en el futuro, qué tiene más sentido. Esta vez hemos escogido el barrio de Praga 6, las inmediaciones del Aeropuerto, a fin de incomodar cuanto menos a los habitantes de Praga, tal como lo hemos prometido. Por ello también no hemos bloqueado la vía principal de la ciudad, la llamada Magistrala, sino que hemos circulado por Praga 6”.

También unos 70 automóviles de taxi de la ciudad de Brno realizaron el lunes un simbólico recorrido de protesta por esa ciudad morava en apoyo a sus colegas de Praga.

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes prepara una enmienda a la ley de transporte vial para unificar las normas para los servicios de taxi clásicos y alternativos. Hasta el momento no existe una directiva que regule la economía compartida. La enmienda equiparará el sistema de taxímetros y la aplicación de telefonía móvil para taxis.

La Alcaldesa Mayor de Praga, Adriana Krnáčová, reconoció que hasta el presente no se dispone de facultades para regular las plataformas digitales. No obstante, a partir de este miércoles la Alcaldía quiere impulsar controles más severos de los taxistas y los conductores de Uber, según recalcó Krnáčová.

”La Alcaldía respalda mayores competencias para poder sancionar a los taxistas que violan la ley y proceden ilegalmente. Esto vale tanto para los taxistas con licencia, como para los conductores de Uber, porque nosotros los concebimos como un servicio de taxi normal”.

El Ministerio de Transporte prevé presentar la enmienda a la ley de transporte vial en el curso del próximo período electoral. Las elecciones parlamentarias en la República Checa se celebrarán el 20 y 21 de octubre próximo.