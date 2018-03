'Los escritores cubanos subversivos' reciben apoyo en la República Checa

'Los amores ejemplares' del autor Nonardo Perea es el título del libro que ganó el Premio Novelas de Gaveta Franz Kafka del año 2017. Se trata de una convocatoria anual para los autores cubanos que por distintas razones no pueden publicar en la isla. Los escritores mandan sus textos a Praga, donde un jurado internacional elige al ganador.

El nombre del concurso, Novelas de Gaveta, hace justicia a la vida de esta novela erótica, que permaneció muchos años guardada en el cajón sin salir a la luz. El autor nos habla sobre la consideración del concurso en Cuba, que en su país le marca con un estigma de autor subversivo.

''No pensaba en ganar el concurso, porque fue una novela que escribí hace doce años, y la había escrito como un ejercicio y la tenía allí guardada hasta que apareció el concurso. Me pareció interesante la convocatoria y la envié. Es un concurso un poquito complicado, estuvo mal visto allá porque es un concurso que promueven las bibliotecas independientes en Cuba y que tiene que ver con la Embajada Checa. Mandar a ese concurso y ganar te señala como un escritor subversivo. Esta novela no se va a leer en Cuba, no se va a publicar en Cuba''.

Hasta ahora, Perea publicó en Cuba dos de sus libros. Sin embargo, resalta las dificultades que tienen los que quieren publicar en la isla.

''Mi primer libro se llama 'Vivir sin Dios', es un libro de cuentos publicado en Cuba pero con muy mala calidad, porque en Cuba las publicaciones no son muy buenas. Tampoco es fácil publicar en Cuba. Allá en Cuba se publica por concursos. Para tú publicar, tienes que ganar un concurso. Este primer libro no fue con un concurso. Lo envié a la editorial, porque me lo pidieron, pero estuvo diez años en la editorial para salir''.

El escritor y artista visual Nonardo Perea nació en 1973 en La Habana y ha sido merecedor de varios premios, entre ellos Camello Rojo (2002) y El Heraldo Negro (2008). En ocasión de la publicación de la novela, el autor cubano pudo visitar Praga, donde participó en un encuentro literario en el Café Fra. Decenas de personas aprovecharon la oportunidad de escuchar fragmentos del texto y llevarse a sus hogares un ejemplar de esta literatura poco accesible.

Perea es uno de los exponentes del arte cubano que pretende llamar la atención sobre los temas de la libertad de expresión y la discriminación de los homosexuales. Se dedica también a la fotografía y producción de videos.

El Premio Novelas de Gaveta de Franz Kafka es parte del proyecto del apoyo a las bibliotecas independientes de Cuba patrocinado por la biblioteca de la literatura samizdat y de exilio Libri Prohibiti en cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa. 'Los amores ejemplares' de Nonardo Perea es el décimo libro que ha obtenido este premio.