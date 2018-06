Los comunistas apoyarían el Gobierno de Babiš aun sin presencia socialdemócrata

En pocos países europeos podría entenderse que el Partido Comunista tendiera la mano tan voluntariosamente y durante tanto tiempo al partido del segundo hombre más rico del país. En Chequia esta “alianza de clases” es posible.

Después de proclamar que apoyarían desde el Parlamento un Gobierno formado por el movimiento ANO, liderado por el magnate Andrej Babiš, y por el Partido Socialdemócrata, ahora los comunistas aseguran que no tendrían problema en dar respaldo a Babiš en solitario. De acuerdo con el presidente del Partido Comunista, Vojtěch Filip, su formación ya le ha presentado a ANO una propuesta de acuerdo y espera su respuesta.

“Nosotros nos comprometemos a apoyar el surgimiento de este Gobierno y vamos a observar cómo actúa. El movimiento ANO y el Partido Comunista de Bohemia y Moravia son los sujetos del documento que hemos enviado”.

Muy probablemente este acuerdo incluiría las siete condiciones que los comunistas ya anunciaron para dar su apoyo a un Gobierno de Babiš. Entre ellas se encuentra por ejemplo el gravamen con impuestos a las restituciones efectuadas a las iglesias por los bienes embargados durante la época comunista.

El Comité Ejecutivo del Partido Comunista dará su parecer sobre la propuesta de acuerdo presentada a ANO este viernes. Ese mismo día el Partido Socialdemócrata hará públicos los resultados de su referéndum interno sobre si entrar o no en un Gobierno de Coalición con ANO.

El diputado socialdemócrata Jaroslav Foldyna considera el anuncio de los comunistas como un movimiento estratégico.

“Ahora mismo no hay nada decidido. Esta declaración no tiene ningún valor. A alguien que hace política, que piensa sobre ella, no le hace falta comentar algo así. Su único propósito es generar tensión, y creo que por tanto no vale la pena reaccionar”.

El partido ANO se presenta como una formación política de centro, desideologizada, que ofrece a sus votantes buena gestión y decisiones pragmáticas. Es por esta indefinición que le es posible pactar con formaciones a uno y otro lado del espectro político. De hecho fueron los principales socios de Gobierno del Ejecutivo anterior, presidido por los socialdemócratas.

A pesar de haber sido la formación más votada en las pasadas elecciones generales, ANO no ha conseguido de momento socios para gobernar. Curiosamente las mayores críticas hacia Andrej Babiš provienen de la derecha. Sus detractores recuerdan su presunto abuso de fondos europeos, un caso actualmente en marcha, y su pasado como colaborador del régimen comunista, según los archivos del Instituto Nacional de la Memoria eslovaco.