La población mundial ha producido más de cuatro mil millones de toneladas de residuos de plástico en los últimos 13 años, según un informe elaborado por expertos de la Universidad de California.

De cara a esta elevada cifra, el mundo está reflexionando cada vez más sobre cómo aumentar el reciclaje y qué volver a producir de los residuos reciclados.

Una opción obvia son bolsas de plástico. El problema es que los productos reciclados salen más caros, así que es necesario ofrecer algo de más para imponerse en el mercado. Así como lo ha logrado la empresa Ekozz que fabrica las bolsas con reproducciones de imágenes de obras famosas, por ejemplo de Gustav Klimt, según indica el dueño de la firma, Lukáš Hanes.

“Me inspiré en Inglaterra donde viví varios años con mi mujer. Pero no me gustó mucho el diseño del producto que vi. Tras regresar a Chequia hice uno según mis ideas. Me dirigí a los diseñadores checos y en colaboración con ellos surgió la primera colección de bolsas”, dijo.

La empresa Ekozz exporta el 90% de su producción, sobre todo a Francia y Holanda. La venta local es reducida debido al elevado precio, en opinión de Lukáš Hanes.

“Lo decisivo fue apostar por un diseño de calidad, porque la producción de reciclaje sale más cara, así que no somos competitivos desde el punto de vista del precio, pero sí gracias a un diseño atractivo. Los clientes están dispuestos a comprarlo a pesar de que sale más caro”, subrayó Hanes.

En el mercado pueden conseguir hoy varios productos fabricados de plástico reciclado. Desde bolsas de compras y de viajes, hasta joyas y ropa deportiva, pasando por alfombrillas para automóviles o barreras acústicas en las autopistas.

La recogida selectiva de basura va en aumento en la República Checa. Más del 70% de la población separa la basura de manera regular, es decir que cada checo mandó a reciclar el año pasado 45 kilos de papel, plásticos y vidrio.

Los checos representan una nación muy responsable en cuanto al reciclaje de plásticos. Según las estadísticas del movimiento ecológico Arco Iris (Duha), el 50% de los desechos de plástico producido termina en los contenedores de recogida selectiva de basura.

Sin embargo, el ecologista Jan Piños subraya que las cifras podrían ser aún más positivas, en caso de que el Estado apoyara de manera más eficaz la selección de basura.

“Creo que la gente se muestra interesada por la recogida selectiva. Por desgracia, el Estado no les apoya debidamente. Por ejemplo, es necesario situar más contenedores de este tipo en las cercanías de las residencias, o sea reducir las distancias de alcance. Así como pasa con los basureros habituales, que están en cada esquina”, señaló Piños.