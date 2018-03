Los amantes de la cerveza se reúnen en la capital morava

Los amantes de la cerveza tienen una oportunidad única de saborear cientos de cervezas de más de 50 minicervecerías checas. Todo eso en el marco del Festival de las Minicervecerías, que forma parte del Festival de los Sabores, que se celebra en el recinto ferial de Brno.

Entre los productos que más sensación suscitan se encuentra la cerveza de hidromiel, una bebida de los tiempos de los antiguos celtas, como explica uno de los representantes de la cervecería Podlesí.

''Tenemos cerveza de trigo y cerveza con hidromiel, que es nuestra especialidad. Se llama 'korma' y es una bebida de los antiguos celtas que se hacía de una mezcla de cerveza con hidromiel. Entonces lo intentamos y resultó una bebida muy sabrosa. No es nada dulce y se nota el sabor de las hierbas''.

Alrededor del puesto de la cervecería Podlesí se acumulan los visitantes, y a tenor de la alegría general de todos está claro que el intento de resucitar esta bebida tradicional es un éxito. Nos comenta una de las visitantes.

''Les puedo decir que me gusta muchísimo esta cerveza con hidromiel. Lo bebo por primera vez, prefiero la hidromiel sin nada o las cervezas amargas y aperitivos de cerveza, pero esta cerveza es realmente buenísima''.

Las minicervecerías son un sector peculiar con una larga tradición. Se trata de productoras que no sobrepasan el volumen de 10.000 hectolitros por año. Durante el año pasado se incrementó el número de minicervecerías por 50, lo que significa que ahora existen más o menos 400 productoras de este tipo.

Sin embargo, no es fácil conquistar un espacio en el mercado cervecero checo. Las grandes cervecerías como Pilsen, Gambrinus y Staropramen pueden ofrecer a los dueños de restaurantes unos precios que para una minicervecería resultan imposibles de alcanzar, explica el agente comercial de la minicervecería Kroměříž.

''En el principio era difícil, ya que no conseguimos competir con el precio de las cervecerías grandes. Si uno mira la página web de las cervecerías pequeñas, puede ver que cada día se abre una nueva y una existente termina. La competencia es enorme. Nos esforzamos en distribuir por toda la República Checa. Sin embargo, en nuestra región no tenemos casi nada, estamos sobre todo en Praga y Brno. Nuestra cerveza cuesta más y la gente en la región no se la puede permitir y prefiere las cervezas más baratas. Exportamos el 80% de la producción y eso lo veo mal''.

''La idea original era quedarse en la región de Moravia. Sin embargo, ahora distribuimos a las ciudades grandes como Brno, Praga, Ostrava y la capital eslovaca, Bratislava. En las ciudades pequeñas tenemos problemas, porque las cervecerías grandes lo tienen controlado. Así que distribuimos sobre todo a los restaurantes de degustación en las ciudades grandes''.

Hay también muchas minicervecerías que funcionan como parte de un restaurante. Producen menos cerveza, con la cual cubren el consumo. Se trata por ejemplo de la minicervecería Líšeñský pivovar, que según los representantes vende un 90% de la producción en el propio restaurante.

''Nosotros vendimos más del 90% de la producción en nuestro restaurante. Entonces no hay mucha motivación por expandirse a los restaurantes de degustación u otros lugares. No tenemos este tipo de problemas''.

Las minicervecerías representan un 2% del mercado cervecero checo y apuestan sobre todo por producción de cervezas especiales. Hay empresas que conservan sus productos en barriles de otro tipo de bebidas alcohólicas para añadir un aroma diferente, popular es también la producción de cervezas de alto nivel de alcohol.

A pesar de que el consumo de cerveza en la República Checa no aumenta y permanece en unos 143 litros de cerveza per cápita y año, la popularidad de las minicervecerías es cada vez mayor en todo el mundo.