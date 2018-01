La República Checa es un destino popular para filmar películas y series

Crece en la República Checa el número de rodajes de películas y series de producción extranjera, lo que supone una inyección económica interesante para el país. Aunque los rodajes se realizan en diferentes lugares a lo largo de la República Checa, la localización más popular es sin duda la capital, Praga.

Entre las nacionalidades que más rodajes llevan a cabo en el país, destacan los alemanes. Según el Fondo nacional de cine, los directores germanos gastaron aquí el año pasado alrededor de 33 millones de euros. Este dinero corresponde a 14 proyectos diferentes que se realizaron en unos 400 días de rodaje.

Una de las series alemanas que se está rodando ahora mismo en la República Checa es Das Boot, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y que quiere ser una continuación de la película alemana del mismo nombre que se estrenó en 1981. Su productor, Moritz Polter, hizo unas declaraciones para la Radiodifusión Checa.

“Básicamente, lo que estábamos buscando era crear algo que nos recordase al original y que tuviese los mismos motivos, como los jóvenes trabajando juntos en un submarino, la inutilidad de la guerra y que nadie puede ganar, en la guerra todos pierden. Ese es uno de los grandes mensajes de la película que quería transportar a la serie“.

Chequia también es un lugar cada vez más conocido para las producciones americanas, que han realizado varios rodajes en el último año, como explica Ludmila Claussová, de la Comisión checa de cine.

“Ya enero empezó muy bien, estuvo aquí Keira Knightley por la película The Aftermath, una película americana independiente que tiene lugar en el Hamburgo de posguerra. Después tuvimos otra película americana independiente en marzo, The Catcher Was a Spy, donde actuaron, por ejemplo, Paul Rudd, Paul Giamatti o Jeff Daniels“.

Entre los grandes alicientes de 2018 se encuentra la finalización del rodaje de la serie Carnival Row, que cuenta con importantes nombres como el del actor Orlando Bloom o el de la modelo y actriz Cara Delevingne, y que está previsto que se estrene en 2019.