La Cámara de los Diputados votó este martes a favor del Acuerdo de París en referencia al cambio climático, después de cinco intentos fallidos. Lo hace dos meses después que la Cámara Alta, debido a la resistencia ofrecida por el Partido Cívicodemócrata y el Partido Comunista, que se oponían a la firma bajo el argumento de que esta podría afectar al crecimiento económico del país.

Las reacciones por parte de los miembros del Parlamento a favor de la ratificación y en contra de su tardanza no se hicieron esperar. El Ministro de Medio Ambiente, Richard Brabec, declaró tras la votación que la resistencia ejercida fue totalmente innecesaria y solo podría haber conseguido herir la imagen de la República Checa.

“Pienso que ha sido un gesto innecesario y no teníamos que enviar tal mensaje. De todas formas, creo que esto no repercutirá a la competitividad de nuestra economía. La señal que estamos enviando es que somos bastante egoístas por no unirnos a la lucha global”, argumentó al respecto.

Alrededor de 195 países ya habían firmado el acuerdo en diciembre del año 2015. Su objetivo es actuar para prevenir el crecimiento de la temperatura global en más de dos grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Además, los firmantes buscan reducir las emisiones de efecto invernadero, así como ejercer presión para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías ecológicas.

El ecólogo Vojtěch Kotecký, perteneciente al comité de expertos de la empresa Glopolis, ha expresado que haber ratificado el Acuerdo de París ha salvado al país de lo que ha calificado como “la gran vergüenza” y, aunque sin grandes cambios, es un paso muy importante que había que tomar.

“El compromiso de la República Checa bajo el Acuerdo de París es esencialmente igual a la legislación de la Unión Europea, que ya fue aprobada hace unos años. Sin embargo, la ratificación checa se asegurará de que el país se una al resto de la comunidad internacional en el proyecto a largo plazo de acabar con los combustibles fósiles en la producción energética y nuestra economía, y es muy importante. Esto muestra que somos uno de los países que quieren deshacerse de la energía del carbón, el petróleo y el gas natural en las próximas décadas”, detalló.

La firma del Acuerdo de París por parte de Chequia se realizó en la sede de las Naciones Unidas en abril de 2016, justo un año antes de haber sido aprobado por el Congreso y el Senado. Pero a pesar de esta postura, el convenio no amplía el actual compromiso del país como miembro de la Unión Europea, según ha informado el Jefe del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente Checo, Pavel Zámyslický.

“Según el Acuerdo de París, la República Checa ha prometido disminuir su emisión de gases de efecto invernadero un 40 por ciento para el año 2023. Pero la República Checa y la Unión Europea ya se habían comprometido a hacerlo dentro de la normativa europea, por lo que no es algo revolucionario”.

A pesar de la controversia que ha generado el tema durante varios meses, la ratificación del acuerdo consolida la imagen de Chequia frente al exterior y frente a la institución europea. Tras su aprobación por parte de los diputados, la ratificación ha sido enviada a los distintos comités de la Cámara Baja para su posterior evaluación.