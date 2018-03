La cinematografía española llega a Febiofest con Fernando Franco

La película 'Morir' es uno de los recientes éxitos de la cinematografía española. El director, Fernando Franco, aceptó la invitación para estrenarla en el marco del Festival de Cine Febiofest, y visitó por primera vez la República Checa. Nos habló sobre cómo lo estaba pasando.

''La ciudad me está encantando, era una de mis cuentas pendientes. Y también la comida me está gustando, muy buena sopa, me gusta mucho la sopa y la estoy disfrutando bastante. En general me gusta mucho la cultura aquí, me gusta Kafka, estuve ayer en el Museo de Kafka, era una de las cosas que quería hacer, he leído prácticamente todo lo suyo''.

El director español destacó también a otros exponentes del arte checo, como por ejemplo al cineasta y animador Jan Švankmajer y al director Jiří Menzel.

''Hay un director que me gusta mucho, justamente cuando venía para acá me paré en una librería, porque veía en un escaparate que había un libro que me interesaba, y después volveré por él seguramente, que es Jan Švankmajer. Siempre me ha interesado mucho. Y luego por ejemplo Jiří Menzel, que es un director clásico, Los Trenes Rigurosamente Vigilados, estas películas sí que las conozco. He visto que hay una exposición sobre Karel Zeman, que es también un animador que me interesa bastante''.

'Morir' es una película basada en una novela del autor austríaco de finales del siglo XIX Arthur Schnitzler. El tema central es la lucha de una pareja. Al hombre le diagnostican una enfermedad grave.

''Digamos que la peculiaridad de esta película es que dentro de esta pareja en la que a él le han diagnosticado una enfermedad terminal, la película no se centra tanto en el personaje de él, sino en el personaje de ella, que es la persona que está a su lado cuidándolo. Es digamos el retrato de la persona que acompaña a la que tiene la enfermedad y de la pareja como otro personaje. Como si la pareja fuese un personaje''.

Sin embargo, no es solo el tema, sino también la forma de la película que llama la atención por romper con los estereotipos de la narrativa clásica.

''Dentro de la narrativa clásica que siempre dicen que los protagonistas necesitan un objetivo al que sobreponerse y que define de alguna manera el itinerario del drama de la película. Aquí claro, hay una complicación importante. De hecho la enfermedad complica mucho las cosas, y el objetivo igual no es tan claro en la película, es más bien difuso, pero sí que está allí, de alguna manera sobrellevar lo que está pasando de la mejor manera posible''.

En este sentido, el autor destacó la capacidad del cine para retratar las cosas que luego se pueden incorporar de alguna manera en el imaginario colectivo de la gente. Y eso a pesar de que se trate de temas tan difíciles.

''En general me interesan los temas complicados, porque me gusta ponerme las cosas difíciles, me divierte más. Intentar tocar algo que no se ha tratado mucho, porque el retrato que intenté hacer es un retrato bastante realista y naturalista, incluso con un aspecto formal casi documental. Eso me interesa porque creo que de alguna manera la pantalla es como un altavoz, es una plataforma para sacarse temas que nos rodean pero no hablan mucho de ellos y que son tabú''.

La película 'Morir' se estrenó en el Festival de Cine en San Sebastián y luego pasó a las salas comerciales de España. Los dos protagonistas, que son pareja también en la vida real, han tenido nominaciones de premios importantes como los Forqué o Feroz. Andrés Gertrúdix, quien interpretó el papel del hombre enfermo, incluso llegó a ser nominado para el Goya por el mejor actor protagonista, entre otros junto con Javier Bardem.