La carne será la gran protagonista de Merkádo

Baile, música y puestos con comida y artesanía atraen cada año a miles de aficionados a la cultura latinoamericana a pasar un día lleno de diversión y descanso en la Plaza de Jiřího z Poděbrad, en el centro de la capital checa. Martina Kaňáková, promotora del evento, explicó a Radio Praga cómo nació la idea del proyecto y cuál es su propósito.

“La idea de Merkádo surgió cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras la carrera de Filología Hispana y me pareció que sería bueno acercar la cultura latinoamericana a los checos y un día me paseaba con el perro y estaba pensando qué es lo que podría hacer, porque tenía muchos contactos con la comunidad latinoamericana. Ellos solo se vendían cosas entre sí, pero no lo acercaban a la gente checa, así que me acerqué a la Municipalidad de Praga 3 para preguntar si sería posible organizar este tipo de festival en la Plaza de Jiřího z Poděbrad“.

Este año se cuenta con la presencia de más de cuarenta vendedores de productos provenientes exlusivamente de América Central y América del Sur. Los amantes de la cocina latinoamericana podrán disfrutar de platos típicos de países como Argentina, Brasil, Guatemala, Cuba, Panamá, Colombia, Venezuela, Costa Rica, México y Perú, cocinados por latinoamericanos que residen en la República Checa; o comprar ingredientes característicos de dichas regiones como café, cacao, chile, frutas exóticas o vino sudamericano. Martina Kañáková subrayó que el tema de esta edición será la carne, ya que es una de las comidas favoritas de los checos.

“El tema para este año es la carne y eso podría llamar la atención de los checos, a los que les gusta mucho la carne, y allí se va a presentar el restaurante El Asador que es muy conocido entre la comunidad latinoamericana, y ellos van a presentar un cooking show, es decir, cómo se prepara el típico steak de Argentina”.

La parte cultural del programa ofrece a los visitantes una exposición de fotografías titulada “Nuestros Latinos”. Como señaló Martina Kaňáková, la exposición tiene como fin presentar las historias de los latinoamericanos residentes en Chequia.

“Cómo son ellos, cómo llegaron a la República Checa, en qué consiste su trabajo y porqué les gusta Merkádo, que a algunos de ellos les ayudó con su trabajo. Creo que para la comunidad latinoamericana es el evento más grande de la República Checa. De los vendedores que se presentarán, como el 80% son latinoamericanos”.

El evento es organizado por la Asociación Merkádo en colaboración con la Municipalidad de Praga 3 y con el apoyo de las Embajadas de México, Brasil, Argentina, Perú y Chile. Se inagura este 31 de mayo y se prolongará en Praga hasta el 1 de junio.