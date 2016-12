21-12-2016 13:56 | Roman Casado

Petra Kvitová se perderá tres meses de la próxima temporada, como mínimo, después de haber sido acuchillada por un ladrón en su domicilio en la ciudad de Prostějov. Poco después del asalto la jugadora número once mundial fue operada con éxito en la mano izquierda, en la que la hirió el individuo que se hizo pasar por un revisor de calderas.

Tres horas y 45 minutos duró este martes la operación de la mano izquierda con la que Petra Kvitová se defendió ante el ataque perpetrado por un individuo al que la tenista dejó entrar en su casa pensando que era un revisor de calderas.

La tenista zurda se defendió ante el ataque con cuchillo instintivamente sufriendo una herida grave en todos los dedos, según indicó su portavoz Karel Tejkal.

“Petra ha tenido que someterse a una operación grave de casi cuatro horas de duración. Le suturaron tendones en los cinco dedos de la mano izquierda, en dos dedos, además, tiene dañados los nervios”, dijo.

“Pude estar muerta, es solo la mano”

Tejkal agregó que, en un caso ideal, Kvitová podrá volver a las pistas en abril próximo, pero que su trayectoria en general no debería correr peligro.

“Cuando le quiten la venda llevará la férula entre seis y ocho semanas. Durante tres meses no podrá sobrecargar los tendones operados. Sin embargo, el cirujano se mostró optimista y dijo: Es joven, es sana, así que no veo motivo por qué no debería volver a jugar al tenis”, indicó.

La doble campeona de Wimbledon trata de tomarse el incidente con optimismo, señaló su portavoz.

“Cuando hablé con ella, Petra se reía diciendo: ‘Podría estar muerta, es sólo la mano’. Naturalmente se trató del choque postraumático, ahora empezará a darse cuenta paulatinamente de lo sucedido. La noticia positiva es que ya está operada. Si todo sale como debe salir, no deberá volver a someterse a otra operación y todo mejorará”, subrayó.

La tenista agradeció el apoyo recibido por parte de la hinchada tras el ataque. “Lo sucedido no ha sido agradable, ni mucho menos, pero ya pasó. Muchas gracias por pensar en mí y no se preocupen por mí”, indicó la raqueta número dos checa en su cuenta de Twitter.

La Policía sigue buscando al agresor que, por lo visto, no se dio cuenta de que iba a atacar a la famosa tenista tras tocar el timbre de la casa.

Según informa el diario Právo, después del ataque, el ladrón de unos 35 años de edad se llevó unos 180 euros antes de huir.