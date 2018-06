Grupo de diputados propone el matrimonio entre personas del mismo género

Diputados de seis partidos parlamentarios firmaron una propuesta de enmienda a la ley que permitiría a las personas del mismo sexo contraer matrimonio. Eso significaría que tendrían exactamente los mismos derechos de los que dispone una pareja formada por una mujer y un hombre.

La aprobación de tal enmienda significaría la anulación de la institución de pareja de hecho, que es legal en Chequia desde al año 2006, cuando fue aprobada por el Parlamento checo, a pesar del veto del entonces presidente, Václav Klaus.

La enmienda actual cuenta con el apoyo de algunos de los diputados de los movimientos ANO y STAN, los comunistas, los Piratas, los socialdemócratas y el partido TOP 09. Ninguna de las 46 firmas es de un diputado del Partido Cívico Democrático, Libertad y Democracia Directa ni los democristianos. El Gobierno debería adoptar una postura en un plazo de 30 días.

El vicepresidente de los Piratas, Mikuláš Peksa, sostiene que la nueva ley haría posible medir con el mismo rasero a todos.

“En esencia lo que es problemático es que tenemos diferentes leyes para cada persona. O sea, es algo discriminatorio”.

Sin embargo, en la gran mayoría de los partidos parlamentarios no existe un acuerdo sobre la cuestión.

Helena Langšádlová, diputada por el partido TOP 09, resalta la importancia de la presencia de una mujer y un hombre en el matrimonio.

“Desde siempre pienso que el matrimonio debe estar basado en una relación de una mujer con un hombre”.

Uno de los partidos que no tienen ni una firma en la enmienda es el Partido Cívico Democrático. No obstante, su vicepresidente, Martin Kupka, no descarta un debate sobre el tema. Y también Jan Chvojka de la Socialdemocracia sostiene que hay que discutirlo.

“Sin ninguna duda hay que hablar sobre ello. Estamos en el siglo XXI y las cosas van cambiando”.

Los matrimonios entre personas del mismo género son legales en 25 países de todo el mundo, de los cuales 16 se encuentran en Europa. La mayoría de esos países permite también la adopción de niños por parejas homosexuales.

El primer país en adoptar una ley que permite tanto el matrimonio como la adopción fue Holanda en 2001.

Las cuestiones relacionadas con el tema que suelen tener más repercusión son por ejemplo el derecho a una pensión de viudez, la propiedad común y la adopción de niños.