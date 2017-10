Foro 2000: ”La democracia en tiempos inciertos”

¿Puedes ofrecernos más detalles sobre la edición de este año del Foro2000 que transcurre en Praga?

“Para empezar me gustaría destacar que el lema central del evento es muy claro: “Fortaleciendo la Democracia en Tiempos Inciertos”. Somos testigos, a nivel internacional, de que los principios democráticos se ven alterados en diferentes partes del mundo. Y no me refiero a los países con regímenes claramente autoritarios o totalitarios. La preocupación surge a partir de la llegada al poder, por la vía democrática, de políticos que una vez en la silla presidencial empiezan a socavar los principios democráticos en beneficio de intereses personales”.

¿Quién acude a la cita en esta oportunidad?

“En los últimos 20 años han pasado por Praga grandes pensadores de proyección mundial, también políticos, economistas, periodistas y representantes religiosos. En esta oportunidad fueron invitados, por ejemplo, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el ex presidente del Gobierno español, Felipe González, el príncipe Alberto II de Mónaco, el ex presidente de Bolivia Jorge Quiroga, así como representantes de Organizaciones No Gubernamentales y movimientos estudiantiles”.

¿De qué manera trabaja el Foro?

“Bueno, debo decir que durante dos días se trabaja de manera intensa, en una serie de conferencias que abarcan los temas más diversos, relacionados o no con el lema central. Se debatirá por ejemplo sobre el Brexit y sus repercusiones en Europa, la presidencia de Donald Trump en EE.UU., la grave situación que atraviesa Venezuela y las dificultades de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba, problemas medioambientales, economía, etc. Los debates se realizan en diferentes lugares de la capital checa y son públicos. Enumeré algunos de los tópicos más sobresalientes, pero debo agregar, que no faltarán análisis sobre China, Rusia y Siria, por ejemplo”.

¿Puedes recordar a nuestra audiencia cómo surgió la idea de este Foro?

“Se puede decir que Foro2000 se ha convertido desde su creación en una de las plataformas de pensamiento más importantes a nivel mundial. Los asistentes hacen públicas sus inquietudes sobre los desafíos y amenazas que atentan contra el orden democrático en el mundo. La plataforma coopera con una serie de Organizaciones No Gubernamentales, como por ejemplo CASLA Institute de Praga, que dirige la abogada venezolana Tamara Sujú. Al igual que años anteriores se celebrará el Festival de la Democracia que llega a varias ciudades del país y culminará el martes en la Plaza Václav Havel, en Praga, con la participación de 38 organizaciones de la sociedad civil que tendrán exposiciones, música, a cargo de la banda disidente cubana Porno Para Ricardo, comida y un desfile satírico de terciopelo”.

En Radio Praga les informaremos de las principales actividades de la edición XXI del Foro 2000 que transcurre en la capital checa, y que sigue el legado de su fundador el ex presidente Václav Havel.