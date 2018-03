Festival de documentales Un Mundo: "una cámara como única arma"

Las salas de los cines checos se encontraron a tope en las tres proyecciones del documental titulado 'Mujeres del caos venezolano', obra de la directora venezolana Margarita Cadenas.

La pieza hace un retrato de la actual sociedad venezolana a través de cinco historias protagonizadas todas por mujeres. Cada relato cubre algunas aristas de las inmensas dificultades que aquejan al país suramericano, como escasez de insumos médicos en los hospitales; el alcance de la economía informal alimentada por la hiperinflación y por la carencia de alimentos y artículos básicos, entiéndase como leche, pañales, azúcar, arroz, entre otros; y, por supuesto, la violencia, que en el caso venezolano se manifiesta de diversas maneras.

Margarita Cadenas define con sus propias palabras la faceta política de la Venezuela de hoy.

"Tenemos un régimen que no quiere ver o no le interesa ver, que no le importa el pueblo y lo que le interesa es quedarse en el poder. Tenemos una dictadura".

Lo que nos comenta esta realizadora caraqueña se ve reflejado en el personaje de Luisa, a cuyo nieto, miembro de un partido político no oficialista, se lo llevaron preso, saltando toda la normativa legal de dicha acción; y también el personaje de Olga, quien perdió a un hijo en un operativo de la llamada OLP, Operación de Liberación del Pueblo, que allanó la casa de Olga, actuó violentamente contra toda su familia y mató a uno de sus hijos. Los motivos de tales excesos quedan en el documental, como en la realidad, carentes de transparencia.

La mujer, símbolo del orden y la orquestación

Sin duda, la mujer es la figura protagónica del documental de Cadenas. Ella nos explica los motivos.

"La figura de la mujer es muy importante. Para hablar de la crisis, otro punto que me parecía sumamente importante que fuera una mujer es que la mujer es la que tiene que lidiar con muchas cosas del día a día. Yo no digo que los hombres no, también hacen cola y van a comprar comida, pero la mujer como que nos pasea un poco más por el día a día. Si trabaja, cómo asumir el trabajo, cómo asumir la casa. Es el motor de la organización de la casa, de la comida, de cómo vamos a hacer con el niño para el colegio, hay que comprar esto, si está enfermo y hay que conseguir medicinas. ¿Quién orquesta en realidad el día a día en una casa? La mujer".

El hombre aparece en el documental más bien como una figura de apoyo y de respaldo. Kim, una de las mujeres que dio a Cadenas su testimonio, es una enfermera que empieza su día a las 4:30 de la mañana y sobrelleva la crisis con dos trabajos y en alguna escena comenta que lo logra también "gracias a un marido que me ayuda".

Nos explica otras razones, quizá más bien de índole arquetípica.

"Porque en Venezuela nosotros somos una sociedad machista, pero en realidad tenemos un matriarcado. La figura de la madre es respetada por encima de todo, es la madre sagrada y Venezuela es la madre patria y está identificada como una mujer".

Las cinco damas del documental son un espejo de la figura femenina en sus diversos roles y en el ensamble cotidiano de los mismos: la mujer trabajadora, la mujer madre y la mujer como cabeza y corazón del hogar.

Intentar explicar a Venezuela

El festival de documentales Un Mundo, además de proyectar los trabajos de directores de diversas partes del mundo, es también una ocasión para el debate, la discusión y el encuentro. Nos comenta Margarita Cadenas cómo ha sido su propia experiencia en el evento.

"Es estar tratando cada vez de comunicar y de comunicar lo esencial para que la gente entienda de qué se trata nuestro caos, de qué se trata nuestra crisis. Entonces el evento, como tú me dices, no he podido disfrutarlo, lamentablemente. He conocido rápidamente a otros directores, pero he pasado mi tiempo única y exclusivamente presentando la película, respondiendo al público y a los periodistas".

Margarita Cadenas ha sido una de las realizadoras invitadas más demandadas para entrevistas durante el festival. Esto quizá se explica a que la sociedad checa quiere entender cómo Venezuela, un país beneficiado con petróleo y recursos naturales, tiene una crisis social, económica, moral y política de tal magnitud.

Sobre el nivel de información del público checo, añade nuestra entrevistada.

"Este festival tiene primero que todo un nivel muy alto a nivel del público y si les interesa venir a ver una película sobre Venezuela es que por lo menos conocen qué está pasando en Venezuela. Me impresionó, en la primera presentación había un checo que, yo no entendía nada de lo que decía, pero dijo 'Luisa Ortega Díaz' y yo, eso fue lo único entendí. Cuando me traducen me impresioné... el nivel de información que tenían algunas personas. Lo que veo es que la gente quiere entender cómo llegamos a esto".

Luisa Ortega Díaz es uno de los personajes de la política venezolana más sonados, pero principalmente en los medios del propio país. Hasta el 2017 estuvo ejerciendo como Fiscal General del Ministerio Público y fue destituida por el gobierno una vez que dejó de mostrarse parcializada hacia el oficialismo.

Que Europa quiere comprender el problema venezolano desde su raíz se evidencia en el periplo que Cadenas tiene actualmente por Europa gracias a 'Mujeres del caos venezolano'. De Praga se dirige a Ginebra, La Haya, Londres y Copenhague. En todas estas ciudades estará presentando el documental e intentando a explicar la situación que a veces parece racionalmente inexplicable.

En este sentido el continente latinoamericano no se ha manifestado mucho. Cadenas apenas ha recibido una invitación privada a Bogotá, pero como ella misma dice: "Latinoamérica no me ha llamado todavía".

El camino de la sensibilización

Margarita Cadenas, aunque nació y creció en la capital venezolana, Caracas, ha residido en Francia desde 1982. Viviendo tan lejos de su Venezuela natal, nos comenta cuál es su grano de arena.

"Informar, ya sensibilizar a la gente es mucho, que la gente esté enterada. Nosotros lamentablemente tenemos un régimen, ellos están ocupándose de sus intereses personales, no les interesa la nación y los que estamos afuera en esta sociedad donde las cosas están organizadas, donde vivimos bien, donde no tenemos problemas que si no hay agua o no consigo leche, o no consigo papel toillet o si camino por la calle me van a matar. Entonces nuestro compromiso es ayudar a Venezuela y cada quien con sus armas. La mía es una cámara".

Kim, María José, Eva, Luisa y Olga, las cuatro imágenes y voces del trabajo de Cadenas, son unas guerreras que nos abren una ventana a un día cualquiera en su vida, permitiendo al espectador ver cómo, en otras partes del mundo, superar cualquier día puede ser una hazaña épica.