¿Es la República Checa el país menos saludable del mundo?

Recientemente, se publicó en el diario británico The Independent un estudio llevado a cabo por la compañía de investigación Clinic Compare. Este estudio comparó los datos de obesidad, consumo de alcohol y de tabaco de 179 países diferentes, y los resultados reflejan que Chequia es el país menos saludable del mundo.

Esta posición se debe a que los checos son una de las naciones con mayor consumo de alcohol, concretamente, 13,7 litros de alcohol anuales per cápita. A la vez que en el índice de consumo de tabaco se encuentran en la posición número 11 del mundo. El estudio, que en The Independent apareció en portada con una foto de un hombre obeso sosteniendo una cerveza y con el título „Chequia es el país menos saludable del mundo“, no ha gustado a la directora de la Agencia checa de la salud mundial, Alena Šteflová, que ha hablado al respecto y quien lo considera demasiado tendencioso.

„Por supuesto no me gustaría expresarme sobre la calidad de los resultados, el nombre del artículo ya lo dice todo“.

Sin embargo, es importante añadir que este estudio no tiene en cuenta índices sobre la frecuencia de epidemias o los casos de desnutrición. Es por ello que entre los países más sanos podemos encontrar a Afganistán, Eritrea o Somalia. Por otro lado, la prohibición de la venta de alcohol en muchos de estos países también ha ayudado a que tengan las mejores posiciones del estudio. Es precisamente por esta metodología utilizada por lo que no está nada de acuerdo con los resultados Alena Šteflová.

„Los checos no son por supuesto la nación menos saludable, en absoluto es verdad, tenemos una serie de indicadores que, por el contrario, valoran de una forma muy positiva la calidad del sistema de salud checo. Tenemos una serie de datos como, por ejemplo, la mortalidad neonatal, o los relacionados con el cuidado de las madres y los niños“.

Los siguientes países en la lista son Rusia, Eslovenia, Bielorrusia y Eslovaquia, lo que demuestra una alta presencia de países de Europa del Este entre los primeros puestos de la lista realizada por este polémico estudio.