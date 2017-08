BATE 2 – Slavia 1

El capitán Milan Škoda se convirtió en el jugador clave para el pase del Slavia de Praga al play-off de la Champions. El delantero aseguró con una diana la victoria mínima para su equipo en la ida la semana pasada, mientras que este miércoles en Bielorrusia su gol empujó a los rojiblancos a la próxima fase del torneo.

El BATE abrió el marcador ya en el minuto 6 de la bota Mikalai Sihnevich. El capitán rojiblanco puso tablas poco antes del descanso, pero los bielorrusos volvieron a adelantarse nada más empezar la segunda parte gracias a un tanto de Ihar Stasevich.

El Slavia así pasó nervioso todo el segundo tiempo, ya que cualquier otro gol recibido les hubiera cerrado la puerta al play-off, según se quejó Škoda.

“No lo entiendo. El primer gol lo recibimos por error. Entramos en el segundo tiempo con tal que no volveríamos a encajar para no pasarlo mal. ¿Y qué pasa? Saltamos a la cancha y dentro de diez segundos recibimos otro gol. Me enojé, porque nos lo hemos complicado un montón”.

Škoda: “Ahora una vez tranquilizadas las emociones, puedo decir: ¡Fantástico, lo hemos logrado!”

El Slavia puede jugar ahora más tranquilo. En caso de quedar eliminado del play-off de la Champions, el campeón checo tendrá asegurado por lo menos su participación en la fase de grupos de la Europa League.

Pero el arquero Jan Laštůvka subrayó que los rojiblancos naturalmente piensan en la meta más alta, o sea en volver a jugar la Liga de Campeones tras una pausa de diez años.

“Nuestro sueño es la Champions League. Queremos hacer todo lo posible para colarnos ahí. Ahora a lo mejor podremos jugar un poco más relajados, pero aún no estamos satisfechos”, señaló.

Pilsen 1 – FCSB 4

Mientras que el Slavia sigue soñando con la Liga de Campeones, el Viktoria Pilsen sufrió una pesadilla en la vuelta de la tercera ronda previa frente al FCSB y tiene que olvidarse de meterse en este prestigioso torneo.

Tras traer un prometedor empate a dos logrado el pasado martes en Rumania, los cerveceros cayeron en casa por 1-4, aunque a veinte minutos del pitido final mantenían el marcador a uno, resultado que los hubiera metido al play-off.

No obstante, luego sufrieron un colapso al recibir tres goles en ocho minutos, según indicó perplejo el zaguero Lukáš Hejda.

“Al empatar controlábamos el juego, pero recibimos el segundo gol casual de un balón rebotado. Después queríamos empatar a todo coste, nos volvimos locos y cometimos más errores tremendos que el rival castigó”, expresó.

Hejda: “El partido lo hemos perdido nosotros mismos por nuestros errores”

A pesar de la caída, el Pilsen pueden seguir luchando por el pase a las copas europeas, ya que jugarán el play-off de la Europa League.

Lo mismo lo van a intentar también este jueves otros dos equipos checos en la vuelta de la tercera ronda previa de dicho torneo, el Sparta tratará de remontar en casa el 0-2 sufrido en la cancha del Estrella Roja de Belgrado, mientras que el Mladá Boleslav defenderá en Albania el 2-1 logrado en casa frente al Skënderbeu Korcë.