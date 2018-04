El SIELE, un nuevo examen oficial de español, se presenta en České Budějovice

Pronto los estudiantes checos de español tendrán la posibilidad de demostrar sus conocimientos no solo a través del DELE, sino también del SIELE, una nueva prueba desarrollada por la Universidad de Salamanca en colaboración con el Instituto Cervantes.

Sus pormenores serán presentados este viernes durante la nueva edición de las Jornadas sobre Humanismo, Edición y Cultura Digital, organizadas por la Universidad de Bohemia del Sur de České Budějovice. La presentación de la nueva prueba se realiza en el apartado de didáctica, explica el responsable de las jornadas, David Castillo.

“El viernes día 6 vamos a continuar con uno de nuestros proyectos del que nos sentimos más orgullosos, que son los talleres de ELE, que se llevan a cargo entre la Universidad de Bohemia del Sur y las instituciones que quieren colaborar con nosotros, en este caso la Universidad de Salamanca. El taller intenta abarcar diferentes ámbitos y disciplinas de la enseñanza del español como lengua extranjera. En primer lugar hablaremos del nuevo examen SIELE, que es el examen que el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca y otras universidades del mundo Latinoamericano van a comenzar a comercializar en la República Checa”.

El SIELE, a diferencia del DELE, se realiza en su mayor parte por Internet, usando un ordenador del centro examinador, y no requiere tantos profesores acreditados para su organización. Castillo aporta además otra diferencia fundamental.

“El SIELE es un examen que no se suspende. Es decir, el estudiante del DELE se presenta a un nivel: el A1, el A2, el B1, el B2 etc. y entonces aprueba o no aprueba el examen. Mientras que el SIELE es un examen al cual el alumno se presenta y después de llevar a cabo el examen se le comunica el nivel que tiene dentro del Marco Común Europeo de Referencia. No suspende el examen sino que se le comunica el nivel que tiene en ese momento”.

Este año las Jornadas coinciden con el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca, entidad que colabora estrechamente con la Universidad de Bohemia del Sur, y su presencia en el evento es incluso mayor que otros años. Otra de las novedades que se presentarán es un sistema informático de enseñanza de español a escala masiva, continúa Castillo.

“Es lo último en enseñanza de idiomas, que viene a ser la ubicación de plataformas digitales, como los moocs, o de plataformas que proporcionan cursos abiertos para la enseñanza del español según niveles. Ellos precisamente van a hablarnos del mooc de la Universidad de Salamanca, y de algunos cursos que pueden acceder los estudiantes a ellos desde su ordenador y ver cómo es su nivel, qué pueden mejorar, qué estrategias necesitan trabajar más, por dónde deberían continuar sus estudios si lo desean… Es decir, se trata de que la enseñanza de español sea cada vez más autónoma gracias a los medios que nos proporciona el mundo digital”.

Durante el evento otras conferencias tratarán también la situación de la ciencia española en la República Checa y el uso del spanglish en Estados Unidos, entre otros temas. Radio Praga se presentará también como medio de comunicación puente entre los idiomas checo y español.

Las Jornadas se realizan en colaboración con la Agregaduría de Educación de la embajada española en Chequia, el Instituto Cervantes y el Instituto de Secundaria Jan Neumann. En la inauguración estará presente el embajador español Pedro Calvo-Sotelo y la profesora de la Universidad de Salamanca María Noemí Domínguez.