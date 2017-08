La Policía ha pedido este jueves a la Cámara Baja checa que levante la inmunidad parlamentaria de los diputados Andrej Babiš y Jaroslav Faltýnek. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal quiere presentar cargos contra estos dos líderes del movimiento ANO, por sospechas de irregularidades en el aprovechamiento de subvenciones europeas de unos 2 millones de euros para la construcción de una granja modelo llamada Nido de la Cigüeña.

Andrej Babiš reaccionó con asombro al desarrollo del caso, puesto que hace unas dos semanas fue interrogado por la Policía en calidad de testigo. Según Babiš, el caso del Nido de la Cigüeña ha sido creado artificialmente, con la intención de eliminarlo de la política.

”Desde enero de 2016 corrían rumores de que algunos círculos en la sociedad querían eliminarme de la política. Este caso, el del Nido de Cigüeña, que considero absurdo, se prolonga desde hace unos 10 años. Se realizaron varias auditorías, incluso por órganos comunitarios, y todas confirmaron que las subvenciones fueron otorgadas en concordancia con las estipulaciones correspondientes y la ley”.

El presidente del grupo parlamentario del movimiento ANO, Jaroslav Faltýnek, para quien la Policía también pide levantar la inmunidad parlamentaria, dijo a la Televisión Checa estar convencido de que se trata de un caso político de cara a las próximas elecciones parlamentarias. Añadió que no entendía en absoluto por qué alguien trata de involucrarlo también a él en el caso.

”De lo que se trata al parecer es asentar otro golpe a nuestro movimiento y acusar al presidente y al vicepresidente de la agrupación en vísperas de las elecciones generales para sembrar la inseguridad entre nuestros seguidores. En mi caso no entiendo la postura de la Policía, porque no sé absolutamente nada sobre las subvenciones para la granja en cuestión. La Policía me interrogó una vez como testigo y no entendí nada de lo que me decían, porque no sé nada sobre ese asunto”.

Mientras que el líder del opositor Partido Cívico-Democrático, Petr Fiala, exhortó a Babiš y Faltýnek a que desistieran voluntariamente de su mandato de diputado, Pavel Bělobrádek, jefe del democristiano Partido Popular, otra de las formaciones de Gobierno, aseguró que el caso no afectará las actividades del Ejecutivo a pocas semanas de las elecciones parlamentarias.

El Nido de la Cigüeña es una extensa granja modelo, situada en el distrito de Benešov, a unos 50 kilómetros de Praga. Dispone de centros para conferencias y actividades de carácter social, así como de un pequeño jardín zoológico. La obra dominante de la granja es un picadero en forma de nido de cigüeña.

El Comité de Inmunidad de la Cámara de Diputados iniciará el tratamiento de la solicitud policial respecto a Babiš y Faltýnek el 18 de agosto. Aunque nadie se atreve a predecir cuándo tiempo le llevará analizar el caso, se supone que a comienzos de septiembre el Comité podría presentar a votación a la Cámara Baja su decisión respecto a si permitir o no a la Policía y a los órganos judiciales llevar a Andrej Babiš y Jaroslav Faltýnek ante la Justicia.

La subvención para la construcción de la granja Nido de la Cigüeña fue aprobada en agosto de 2008, en el marco de programas de ayuda a la pequeña y mediana empresa en el sector turístico. Sin embargo, existen sospechas de que el proyecto había sido promovido desde el comienzo por Agrofert, una de las más grandes compañías del país del sector agrícola entonces en manos de Andrej Babiš, por lo que no tenía derecho a ese tipo de contribución financiera.