El fin del año escolar trae el peligro de más accidentes de tráfico

Alrededor de un millón 300 mil alumnos de educación básica y media recibieron en Chequia este viernes su boletín de notas. A sus pupitres regresarán el 3 de septiembre, o sea que gozarán de dos meses de vacaciones escolares.

En Chequia hay unos 4.150 colegios de educación básica con poco más de 925.000 alumnos, y unas 1.300 escuelas de educación media con 392.000 estudiantes, de los que 53.600 aprobaron los exámenes de bachiller este año, unos 500 menos que en 2017. Junto con los colegiales comienzan sus vacaciones los aproximadamente 120.000 educadores.

En algunos colegios, como en el del pueblo de Chotýšany, cerca de Praga, en vez de calificar los conocimientos de los alumnos con notas que van de 1 a 5, éstos reciben una evaluación escrita más amplia, sin notas concretas, pero que abarca toda la personalidad del alumno, como indica la maestra Jana Seifertová.

”Para mí esta forma de calificaciones representa una nueva experiencia y, aunque pasé unas dos semanas trabajando en ello, lo considero muy positivo. El educador tiene así una mejor manera de cómo acercarse a los alumnos y conocerlos mejor desde el punto de vista de sus conocimientos del plan de estudios y también desde otros ángulos. Porque mi tarea consiste en valorar asimismo otras cosas, como las relacionadas con la personalidad del niño, y eso me parece muy importante”.

También a los propios escolares les gusta la forma escrita de las calificaciones, como lo confirma por ejemplo Honza, quien acaba de terminar el segundo año de primaria. “Sí, eso de no recibir notas me gusta. Porque si las recibiera y fueran malas, me daría miedo que al llegar a casa mi mamá me regañara”.

Este último día del año escolar en la República Checa había un sinnúmero de actividades reservadas a los niños que recibieran ya las calificaciones. En Praga, por ejemplo, pudieron visitar gratuitamente el Museo de la Capital Praga, o el Aeropuerto Internacional de Václav Havel. Un programa especial preparó el Jardín Zoológico de Praga, según cuenta su portavoz, Lubor Mach.

”Todos los niños que este viernes traigan al Zoológico de Praga su boleta de calificaciones y hayan recibido la mejor nota, el 1, en ciencias naturales, tendrán que pagar una sola corona por la entrada, o sea cuatro céntimos de euro. Además de participar en la alimentación de algunos animales, pueden presenciar una actuación especial de varios animales en nuestra reserva natural denominada Bororó”.

Las vacaciones escolares de verano a la vez, son el período más peligroso desde el punto de vista de la eventualidad de producirse diversos accidentes, sobre todo en las carreteras. De acuerdo con fuentes policiales el año pasado 101 personas fallecieron en las carreteras de Chequia durante ese lapso. La causa principal de los accidentes de tráfico es el descuido de los conductores.

La Policía de Tránsito tiene planificados varios operativos para las vacaciones de verano, queriendo controlar en especial el respeto de la velocidad máxima, el uso de los cinturones de seguridad, alcoholemia y drogadicción, como señalara Tomáš Lerch, jefe de la Policía de Tránsito.

”Es indispensable que los conductores se concentren más de lo normal por el peligro de que algún niño pueda entrarles en la vía, y también porque el tráfico será más intenso en estos dos meses. Deben respetar las normas del tránsito, bajar la velocidad, respetar a los demás conductores. Porque si algo de eso no se hace, se altera la fluidez de la circulación de los vehículos en las carreteras y autopistas. Los accidentes ocurren justamente por no respetarse las normas básicas de tránsito. Pueden ser incluso accidentes leves, pero la creación de largas colas de automóviles desemboca con frecuencia en accidentes de mayor gravedad”.

Gran parte de los checos prefiere pasar sus vacaciones en centros de recreo nacionales, entre las destinaciones en el extranjero les atraen en especial Croacia, Italia, Eslovaquia y Austria, países relativamente cercanos a Chequia. Pero también hay personas que viajan a descansar a países más lejanos, con costa marítima y mucho sol.