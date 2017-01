03-01-2017 12:35 | Roman Casado

Martin Kolomý, en un Tatra, ganó la etapa prólogo de camiones del Rally Dakar con salida en Asunción y final en Resistencia. Su compañero Aleš Loprais, también a bordo de un Tatra, terminó en cuarto lugar.

Los camioneros checos han entrado de manera excelente en la 39ª edición del Rally Dakar que empezó este lunes en la capital paraguaya.

Martin Kolomý, del Buggyra Racing, ha sumado su segundo triunfo de etapa en su trayectoria al lograr en los 39 kilómetros medidos una ventaja de 13 segundos por delante del holandés Ton Van Genugten, en un Iveco, que terminó en segundo lugar.

El checo destacó que se trató de un prólogo bastante rápido agregando que este tipo de etapas le cae muy bien.

“Es mi segunda victoria en el Dakar, así que estoy muy satisfecho. Estos recorridos son difíciles, o sea idóneos para nuestro camión. El Tatra es un vehículo magnífico capaz de rendir bien en cualquier terreno. El triunfo inicial es para nosotros un comienzo bonito del Dakar 2017”, dijo Kolomý.

Tatra logró además el cuarto lugar gracias a Aleš Loprais que finalizó a solo seis segundos tras otro holandés Martin Van den Brink, a bordo de un Renault, y con una ventaja de 11 segundos por delante del ganador del año pasado, Gerard De Rooy.

En la categoría de automóviles, Martin Prokop, en un Ford, terminó en decimosexto lugar con una pérdida de 2:16 minutos al ganador español Xavier Pons, que conduce la misma marca.

“El camino ha sido muy roto, así que fuimos con mucha cautela”, comentó el checo que compite con la copiloto austriaca Ilka Minor.

Klymčiw se quejó de que no le hubieran dejado adelantar

El mejor resultado checo entre las motos lo consiguió Ondřej Klymčiw, en Husqvarna, que cruzó la meta en el lugar 31 con una pérdida de 2:39 minutos al ganador francés Xavier De Soultrait, en Yamaha.

El checo que no llegó a la meta de la edición anterior del Dakar después de sufrir una grave lesión en un accidente, se mostró muy enojado en la meta debido al comportamiento de uno de los rivales.

“En el kilómetro veinte alcancé a un muchacho que salió dos minutos antes y me impidió adelantármelo. No lo entiendo. Una vez cruzada la meta aclaramos lo ocurrido. Le expliqué que así no puede comportarse”, indicó el checo.

“Debido a ese incidente perdí mucho tiempo. El camino fue peligroso con muchos hoyos sin señalar, así que luego no valió la pena arriesgarse”, agregó Klymčiw.

Por su parte, el motociclista checo más experimentado en Dakar, David Pabiška, llegó a la meta en la posición 42 y lamentó haber optado por neumáticos no convenientes.

“El terreno era resbaladizo y en una curva me caí. Pero no pasó nada grave”, comentó el checo que compite en el Rally Dakar por décima vez.

En la categoría de quads, el mejor checo, Josef Macháček, cinco veces ganador del Dakar, finalizó en la decimocuarta posición.