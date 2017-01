13-01-2017 13:42 | Roman Casado

En la República Checa vive aproximadamente medio millón de extranjeros, o sea el mayor número en toda la historia. Se trata de una cifra casi doble en comparación con el año 2004, según se desprende de los datos publicados por la Oficina de Estadísticas que reflejan la situación del pasado noviembre.

El trabajo y la búsqueda de un mejor nivel de vida siguen representando los motivos más frecuentes de la llegada de los extranjeros a la República Checa. Otros acuden por motivos sentimentales, siguiendo a su pareja, mientras que algunos se ven atraídos por la cultura de este país o simplemente por un estilo de vida diferente.

El mundo hispano y el centroeuropeo lógicamente difieren mucho, según comentó en Radio Praga el español Víctor Hevia tras llevar viviendo en Praga dos años.

“Vas en el transporte público y no hay casi ruido, la gente no habla gritando, que es lo que suele ocurrir en España. También me sorprendieron los horarios de los tranvías. Están en papel, lo que significa, no se actualizan en cada momento y los tranvías llega a la hora y el minuto que ponen. En España nadie se plantea eso”, dijo.

Ucranianos y eslovacos, las minorías más numerosas

A fines del pasado noviembre, 493.505 extranjeros vivían legalmente en la República Checa. Las minorías del exterior representan casi el 5% de la población checa total.

Entre ellas, la más numerosa es la comunidad ucraniana, con el 23%, seguida por los eslovacos, con el 22%, y los vietnamitas, con el 12%.

Como es de esperar, el mayor número de extranjeros se concentra en la capital, Praga, mientras que el menor número se registra en la región de Opava, en Moravia del Norte, indica Daniel Chytil, del Departamento de Trabajo de la Oficina de Estadísticas.

“Los extranjeros representan el 13,5% del número total de habitantes de Praga. Las minorías se concentran principalmente en las grandes ciudades regionales, los centros industriales de Bohemia Central y también en las zonas fronterizas, donde solía vivir antes un gran número de vietnamitas”.

Se supone que el número de extranjeros es aún mayor, ya que los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan sacar permiso de residencia y no se ven obligados a avisar a las autoridades sobre su entrada y salida del país.

La baja tasa de desempleo de la que goza actualmente la República Checa, que ronda el 5%, representa para muchos de ellos el mayor aliciente para radicarse aquí.

“Del medio millón de extranjeros radicados aquí, más de 400.000 de ellos fueron inscritos por las oficinas de trabajo locales como empleados o empresarios. Se pone en evidencia que la mayoría de los extranjeros en edad productiva viene acá a trabajar”, agrega el experto.

El mayor número de los trabajadores proviene de la vecina Eslovaquia, el 46%, gracias a las raíces culturales comunes y la semejanza de los idiomas checo y eslovaco. Entre los empleados recientemente va en aumento el número de rumanos y búlgaros, mientras que entre los empresarios predominan los vietnamitas y ucranianos.