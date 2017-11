Cerrada la inscripción de candidatos a la presidencia checa

Los interesados en participar en la cercana contienda por la presidencia checa tuvieron tiempo hasta este martes para inscribirse ante el Ministerio del Interior.

El vice ministro del Interior, Petr Mlsna, dijo a la Radiodifusión Checa que muchas de las nominaciones no han cumplido con lo establecido por la ley y serán descartadas. No tenían, por ejemplo, el número mínimo exigido de firmas de respaldo, ya fuera de ciudadanos o parlamentarios.

La inscripción de candidatos no ha tenido un desarrollo fluido. El Ministerio del Interior optó por no hacer públicos los nombres de los nominados alegando que la ley lo impide.

Una respuesta diferente fue dada por el portavoz de la Oficina de Protección de Datos Personales, Tomás Paták.

“Para la Oficina de Protección de Datos Personales la publicación de los nombres de los candidatos a la presidencia, incluso antes de su inscripción, no representa violación alguna de la ley. La observación presentada por el Ministerio del Interior responde explícitamente a las elecciones regionales y de ninguna manera a las presidenciales”.

El Ministerio del Interior ha provocado otra situación que complica las ambiciones de los candidatos a la presidencia de la República. Sus funcionarios interpretaron la ley de tal manera que indicaron que los parlamentarios pueden respaldar con su firma la inscripción de más de un candidato.

Expertos en derecho constitucional han puesto el grito en el cielo indicando que esa interpretación de la normativa es incorrecta, ya que los parlamentarios pueden apoyar únicamente a un candidato.

Uno de los afectados es, por ejemplo, el antiguo primer ministro Mirek Topolánek. De los diez senadores que lo respaldaron, tres ya habían avalado la nominación de otro candidato. En principio esto significa que la inscripción de Topolánek y de algún otro candidato, deberían descartarse.

La antigua jueza constitucional Eliška Wagnerová dijo al diario Mladá Fronta Dnes que no comprendía la interpretación de la normativa dada por el Ministerio del Interior, porque la directriz es clara y especifica que un parlamentario puede firmar en beneficio de un candidato.

Para la inscripción de un candidato a las elecciones presidenciales se necesitan 50.000 firmas de ciudadanos, o en su lugar 10 de senadores o 20 de diputados.

Además del presidente Miloš Zeman, que busca la reelección, entre los candidatos que hicieron pública su nominación destacan Jiří Drahoš, antiguo presidente de la Academia de Ciencias, Jiří Hynek, jefe de la Asociación de la Industria para la Seguridad y Defensa, Vratislav Kulhánek, ex jefe de Škoda Auto, Pavel Fischer, ex embajador checo en Francia, Marek Hilšer, médico, Michal Horáček, empresario, Petr Hannig, músico y el ex primer ministro Mirek Topolánek.

El Ministerio del Interior dará a conocer los nombres de los candidatos oficiales el próximo 24 de noviembre, y la primera vuelta de la votación a la presidencia de la República está planeada para los días 12 y 13 de enero del próximo año.