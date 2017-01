Música clasica y jazz ‘La música ennoblece al hombre’

28-01-2017 | Ivana Vonderková

Vilém Petrželka fue uno de los compositores moravos más fructíferos de la primera mitad del siglo XX y también un reconocido director de orquesta y profesor de música. Su obra, no obstante, no es de las más interpretadas, quizás porque la crítica y el público en general no llegaron a identificarse con su sentir especial de la música.