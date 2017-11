Una lección de checo lluviosa

Mira Roman, el cielo está nublado –je zataženo-. Creo que va a llover –bude pršet.

¿Pero qué día en Chequia el cielo –nebe- no tiene nubes –mraky? Yo no me preocuparía.

Más que nubes son nubarrones –mračna.

¿Has oído eso? ¡Un trueno! –Hrom!

Pues vas a tener razón al final. Y lo que se avecina no es un simple chubasco –přeháñka-, sino una verdadera tormenta –bouřka.

¡Uy! A mí no me importa la lluvia –déšť-, pero las tormentas me dan miedo –bojím se bouřek.

Y tienes motivos para asustarte. Un día caminaba por el bosque cuando estalló una tormenta –spustila se bouřka-, y un rayo –blesk- cayó en el árbol que estaba a mi lado.

¡Roman! ¡No me estás ayudando! ¿Y no te pasó nada?

Por suerte el árbol cayó hacia el otro lado, pero me di un susto de muerte, y luego me calé hasta los huesos –promoknul jsem na kost.

Pues ahora nos espera un destino similar. No tengo impermeable –pláštěnka- y me temo que me voy a quedar empapada como una sopa –promočená skrz naskrz.

Qué poco previsora eres. Mira, pues yo por casualidades de la vida, sí que tengo un paraguas –deštník. Lo voy a abrir –Otevřu ho.

Mira, ya está lloviendo –už prší.

Son solo cuatro gotas, solo chispea –mrholí.

Claro. Tú estás ahí bien seco –suchý- bajo tu paraguas –pod deštníkem.

Bueno, venga, arrímate y métete tú también.

Ya llueve más. ¡Madre mía! ¡Llueve a cántaros! –Lije jako z konve.

Esto debe recordarte a esos aguaceros cubanos –kubánské lijáky- de tus últimas vacaciones en la isla.

La diferencia es que aquí hace mucho más frío –je větší zima.

Oye, no te quejes, que te quedas sin paraguas. Y cuidado no pises ningún charco –louže, que solo falta que me moje las botas.

Esto es terrible, no se puede ir por ningún lado. Vamos a tener que esperar a que amaine la tormenta –až bouřka zeslábne.

Ay, Ivana. ¿Quién nos iba a decir que seríamos amigos hasta la muerte, en checo amigos a la lluvia –kamarádi do deště?