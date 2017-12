Eslovaquia es más europeísta que Chequia

El primero de enero de 1993 surgieron la República Checa y la República Eslovaca, a base de la división del estado común de checos y eslovacos. Con este paso comenzó a escribirse un nuevo capítulo de la historia de las dos naciones.

En ocasión del vigésimo-quinto aniversario de la separación, Radio Praga entrevistó al popular periodista, editor y publicista eslovaco, Štefan Šimák, quien sostuvo que sus recuerdos de los acontecimientos y el mismo acto del ‘divorcio’ de checos y eslovacos los sigue teniendo muy presentes.

”Eso lo recuerdo bien, porque yo figuré entre las personas que estaban entonces en contra de la división de Checoslovaquia. Siempre he mantenido la opinión de que Checoslovaquia era más fuerte unida. Además, los checos y los eslovacos nos entendíamos. Yo no sentía ninguna diferencia entre un eslovaco y un checo. A lo mejor fue también porque he trabajado muchos años en Praga. Pero ocurrió lo que ocurrió y ahora eso ya es cosa del pasado”.

Los jóvenes eslovacos no hablan mal de los checos

El periodista eslovaco recalcó que vínculos especiales entre las dos naciones siguen existiendo hasta la actualidad. Esto, afirmó Šimák, se registra incluso entre los jóvenes eslovacos que no habían vivido en el Estado común.

”Con la República Checa hemos tenido siempre una relación más estrecha que con otros países. Los jóvenes también lo sienten así porque ven películas checas en la televisión. Cuando estudian, utilizan manuales en checo mayormente. Compran libros en Chequia. La separación fue una etapa que ya hemos superado. Tuve que aceptar el hecho de que los políticos Vladimír Mečiar y Václav Klaus dieron un paso ilegal al decidir sobre la división, porque no le preguntaron a nadie, y ahora debo aceptar que así sucedió. Por suerte estamos dentro de la Unión Europea y Eslovaquia actúa como un estado soberano que avanza rápidamente. Los jóvenes no se enfrascan en el tema de la separación. Mientras que mi generación emigraría a Praga, los jóvenes se irían a Londres. Pero nunca he escuchado a un joven eslovaco hablar mal de los checos”.

Al referirse a los últimos 25 años de desarrollo económico, el periodista eslovaco Štefan Šimák opinó para Radio Praga que la República Eslovaca ha dado un gran salto hacia adelante.

”Siempre he dicho que la República Checa es un país fuerte, con un gran potencial económico e intelectual. Y que este país seguirá avanzando, independientemente del gobierno que tenga. Los comienzos en Eslovaquia fueron difíciles, sobre todo por la política de Mečiar y sus excesos. Pero actualmente, en mi opinión, Eslovaquia avanza rápidamente y su economía es cada vez más fuerte. Fabricamos por ejemplo la mayor cantidad de automóviles per cápita a nivel mundial. Y la economía crece independientemente de que Eslovaquia sea un país relativamente pobre, con salarios y jubilaciones bajas. Pero vamos bien y soy optimista. Dentro de unos cinco o diez años Eslovaquia estará mucho más delante de lo que está ahora”.

La adopción del euro en Eslovaquia fue un buen paso

Un rol positivo en el desarrollo económico de Eslovaquia le corresponde sin duda a la adopción del euro, de acuerdo con lo dicho por Štefan Šimák.

”Cuando digo que Eslovaquia avanza de forma dinámica y segura, debo reconocer que el estar en la Eurozona juega un papel importante en estos logros. Porque al comparar las economías de Chequia y de Eslovaquia hay que decir que al comienzo la eslovaca fue débil y cualquier cambio en los mercados financieros le afectaba. En tanto que editor, a diario tenía que traer entonces papel desde el extranjero y nunca sabía cuánto iba a pagar por él. Al introducirse el euro en Eslovaquia, todo se ha calmado. El euro trajo seguridad y estabilidad a la situación inestable en Eslovaquia. La adopción del euro fue un buen paso”.

Eslovaquia es un gran defensor de la Unión Europea

En Chequia se debate con frecuencia sobre si orientarse hacia el Este o el Oeste, y es palpable asimismo cierto escepticismo respecto a la Eurozona. En este aspecto, según opina el periodista eslovaco Štefan Šimák, la situación y las posturas en Eslovaquia son diferentes, el país es un gran defensor de la Unión Europea.

”La mayoría de los habitantes de Eslovaquia son conscientes de que el unirse a Europa, introducir el euro, y la colaboración con las instituciones europeas, le ayudaron a la economía del país. Vemos lo que ocurre en Ucrania, en Bielorrusia, lo tenemos bastante cerca. Yo he trabajado más de cinco años de corresponsal de la Radiodifusión Checoslovaca en Moscú y nada me atrae a Rusia. Cuando los rusos deben cumplir sus compromisos, con frecuencia no lo hacen. Eslovaquia quiere seguir dentro de la Unión Europea y deseamos que algunas instituciones europeas tengan aquí su sede. Gracias a que al comienzo tuvimos como primer ministro al inescrutable Vladimír Mečiar, los eslovacos hemos logrado superar con más facilidad los problemas que fueron apareciendo, y hemos ingresado ‘depurados’ en la Unión Europea”.

En opinión de Šimák, la República Checa continúa enfrascada en disputas y problemas personales de los políticos, lo que afecta la imagen del país. “Problemas de esa índole los hay en todos los países del mundo, pero en Chequia se les atribuye demasiado peso”, resaltó el periodista eslovaco Štefan Šimák en su entrevista a Radio Praga con motivo del 25 aniversario de la desintegración de Checoslovaquia que se cumple el primero de enero de 2018.