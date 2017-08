La bonanza económica que vive la República Checa en los últimos tiempos no se refleja en el sector ingeniero del país. El Grupo de Maquinaria Vítkovice prevé realizar una reorganización que le salve de entrar en la bancarrota, según un informe publicado por la propia multinacional.

Entre sus planes se encuentra vender algunos de sus bienes inmuebles, como es el caso del almacén de Engranajes Vítkovice, aunque algunos miembros del consejo piensan que esta medida no lleva a ninguna parte.

También pretenden realizar una reorganización de su sucursal de Ingeniería Energética Vítkovice (VPE), donde ya han despedido a unos 200 empleados. Esta política fue tomada de forma unilateral por la filial y no ha gustado a la empresa matriz, que ha asegurado que no otorgará más dinero para asegurar la supervivencia si no llegan a un acuerdo.

La situación de VPE es importante para el país, ya que de ella derivan gran parte de las construcciones de reactores de energía nuclear. En la actualidad, se encuentra completando el desarrollo de varios reactores en Eslovaquia y acaba de firmar la realización de otros tres en Rusia.

El futuro del grupo ingeniero es incierto. La reorganización debería haber comenzado a finales de 2016, pero la última fecha límite fue puesta para el 14 de agosto de este año, cuando se esperan que vuelvan a pedir otra prórroga.